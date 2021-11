Difunden videos con ‘apariciones públicas’ de la tenista Peng Shuai; la WTA duda de su estado real

La desaparición de la tenista Peng Shuai puso en jaque al mundo del tenis y al deporte en general. Después de denunciar al exvicepresidente de China por abuso sexual, se desconoció su paradero y diversos organismos internacionales emprendieron una ardua búsqueda.

Ante la amenaza de la WTA de retirarse del país asiático y el apoyo de figuras como Novak Djokovic, la historia dio un giro radical. La prensa china difundió un video en el que la jugadora supuestamente se dio cita en un torneo de categoría junior, pero este sembró más dudas que respuestas.

De acuerdo con Hu Xijin del Global Times, el foto reportero Cui Meng logró captar este momento con su cámara. Durante la grabación se aprecia a varios directivos junto a Peng Shuai antes de comenzar la actividad de los jóvenes.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021