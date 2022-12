El 22 de noviembre se hizo oficial el rompimiento entre Manchester United y Cristiano Ronaldo después de meses turbulentos, en los cuales el portugués reportó tarde a la pretemporada, abandonó al equipo cuando los partidos aún no habían terminado y por último una serie de declaraciones que dejaron mal parado al equipo o el entrenador Erik ten Hag.

El lusitano quedó como agente libre tras ese rompimiento definitivo con los Red Devils y será el protagonista del mercado de invierno, después del Mundial de Qatar 2022, por lo cual han surgido y seguirán surgiendo un montón de rumores sobre el próximo equipo del portugués.

Se dijo, por ejemplo, que podría jugar en el Barcelona y se dio por hecho que su siguiente equipo estaría en el futbol de Arabia.

Foto: Getty Images

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo en 2023?

Cristiano Ronaldo tiene la intención de mantenerse en el más alto nivel y si ya intentó salir del Manchester United en el mercado de verano de 2022, el alto costo lo dejó en Old Trafford. Ahora su fichaje será más sencillo al ser jugador libre, lo cual significa que para convencerlo de firmar un nuevo contrato sólo hay que negociar el salario.

De acuerdo con Piers Morgan, quien entrevistó a Cristiano antes del Mundial, el portugués no se preocupa tanto por el dinero, sino por estar en un equipo que le permita competir al más alto nivel, en concreto en la Champions League y para ello primero debe hacer una buena Copa del Mundo, y una vez terminado el torneo, valorará las ofertas sobre la mesa, entre ellas aquella oferta del Al-Nassr de Arabia.

“No se trata de dinero en esta etapa de su carrera. Todo se reduce a un deseo ardiente de jugar al futbol al más alto nivel, batir récords y ganar trofeos. Y lo ha hecho en más países que cualquier otro jugador en la historia“, dijo de acuerdo con Four Four Two.

Vengan los rumores

Equipo Estatus Al-Nassr de Arabia Se dice que la oferta está sobre la mesa en caso de que no concrete alguna otra oferta en Europa PSG Dice el presidente del PSG que no: “Con Messi, Mbappé y Neymar, es difícil, pero le deseo todo lo mejor”. Barcelona Puro humo

Foto: Getty

¿Dónde no jugará Cristiano Ronaldo?

Cristiano cumplirá 38 años en el mes de febrero, lo cual significa que aquel equipo que decida ficharlo debe ser consciente que difícilmente podrá hacer negocio si piensa transferirlo después, además sus últimas conductas tanto con el United como en la Selección de Portugal, no lo hacen precisamente en el jugador más codiciado.

No jugará en el PSG

El sueño de muchos es ver a Cristiano Ronaldo al lado de Lionel Messi en el PSG, sin embargo el lusitano no forma parte de los planes del presidente del club francés, Nasser Al-Khelaifi.

“Con los tres jugadores que tenemos (Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe), es muy difícil, pero le deseo todo lo mejor. Es fantástico y sigue siendo un jugador increíble”, dijo el directivo a Sky News.

Getty Images

Obviamente no jugará en Manchester United

Obviamente las puertas se han cerrado en el Manchester United tras ese final tóxico. “Se fue y es el pasado. Ahora estamos mirando hacia adelante, hacia el futuro”.