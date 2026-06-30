Lo que necesitas saber: El pronóstico del tiempo para el encuentro entre México vs. Ecuador será de ambiente cálido a caluroso, con cielo nublado y si... lluvias fuertes.

Por fin llegó el tan esperado día en que la selección mexicana enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, si tienes planeado lanzarte al partido en el Estadio Ciudad de México o simplemente a festejar, toma tus precauciones y prepárate para la lluvia.

Foto: Genaro Servín-Pexels.

Activan alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias en CDMX

Lo dicho. Durante la mañana de este 30 de junio, la CDMX amaneció con intensas lluvias en algunas de sus alcaldías… y las autoridades chilangas activaron las famosas alertas de lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Naranja en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Además, también se activó la Alerta Amarilla fue para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Y aunque las alertas corresponden a las primeras horas de este martes, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a cualquier actualización sobre las alertas de lluvias y tomar precauciones. ¡Así que saca tu paraguas!

Foto: Andrius La Rotta-Pexels.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo en CDMX para la tarde de este 30 de junio?

El pronóstico del tiempo para el encuentro entre México vs. Ecuador será de ambiente cálido a caluroso, con cielo nublado y si… lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.

Las recomendaciones de las autoridades son las de siempre: retirar la basura de coladeras y evitar transitar por zonas con encharcamientos o corrientes de agua.

Así que ya te la sabes, no tomes a la ligera el pronóstico y lleva paraguas o impermeable en caso de que vallas a disfrutar del encuentro en el Estadio Ciudad de México o en otro punto como en Paseo de la Reforma.