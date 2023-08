El Boca Juniors presentó a Edinson Cavani como su nuevo fichaje ante su afición en La Bombonera, el club argentino logró conseguir a una de las últimas joyas del futbol mundial, al mero estilo de la MLS y el uruguayo se mostró más que contento por llegar a uno de los equipos más emblemáticos de aquel país.

Hace unos meses la Liga Mx soñó con tener entre sus jugadores a Cavani, de hecho Toluca estuvo ‘coqueteando’ con él, pero nunca llegaron a un acuerdo y lo que en México no lograron los argentinos hicieron realidad.

Edinson Cavani hizo su regreso triunfal al continente Americano después de pasar casi veinte años conquistando Europa y lo hizo con el segundo equipo más ganador de Argentina; el Boca Juniors, miles de aficionados le dieron la bienvenida a la que será su nueva casa hasta finales del 2024.

El uruguayo se mostró bastante emocionado, pues tendrá la oportunidad de vivir sus últimos momentos en las canchas en una de las ligas más pasionales que existen, después de defender la camiseta de Uruguay en cuatro ediciones de la Copa del Mundo y consagrarse en el extranjero como uno de los mejores delanteros.

Una de las razones por las que Cavani aceptó llegar a Boca fue por la cercanía que existe entre Argentina y Uruguay, pues así estará más cerca de su tierra, esa de la que se fue como un soñador y regresó como una figura mundial.

“Son muchos años y muchos kilómetros de mi vida afuera y el proceso de volver lo venía haciendo desde hace un tiempo, no por cuestiones físicas o deportivas, sino sentimentales. Era el momento de acercarme a casa, así que me vengo feliz ”

Edinson Cavani llevará la ‘10’ con el conjunto Xeneize y es que con toda su historia era imposible que no portará ese dorsal en su camiseta, aunque está lejos de aquel nivel que lo hizo brillar en el ‘Viejo continente’, aún tiene magia en los botines y buscará repartirla en cada portería de los clubes de Argentina y sobre todo ayudará a hacer más grande la historia de Boca Junior.

“No tengo 25 años, tengo 36 con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta la último“

Edinson Cavani en su presentación