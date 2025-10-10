Lo que necesitas saber: El torneo repartirá 5 millones de dólares en premios, una cifra histórica para el futbol femenil.

Del 5 al 7 de diciembre de 2025, el América Femenil representará a México en la segunda edición del World Sevens Football (W7F), un torneo que mezcla espectáculo, innovación y puro talento internacional.

Será en el Beyond Bancard Field de Fort Lauderdale, casa del United FC de la USL, donde las Águilas compartirán cancha con otros siete equipos de élite y buscarán dejar en alto el nombre del fútbol mexicano.

Y ojo que el torneo repartirá 5 millones de dólares en premios, una cifra histórica para el futbol femenil.

Un torneo con estrellas de todos los continentes

El W7F no es un torneo cualquiera. En su primera edición —realizada en Portugal en mayo de 2025— reunió a figuras como Pernille Harder, Ella Toone, Kerolin Nicoli y Lily Yohannes, y terminó con el Bayern Múnich levantando el título tras vencer al Manchester United en una final que se puso bastante sabrosa.

Para esta segunda edición, los organizadores prometen todavía más espectáculo y confirmaron que el Club América Femenil será el primer equipo profesional mexicano en unirse a la competencia.

El América Femenil y el Flamengo son dos de los primeros equipos confirmados para el torneo | Foto: W7F

La cofundadora del torneo, Jen Mackesy, explicó que este formato busca más que goles:

World Sevens Football es una plataforma que conecta a jóvenes, profesionales y aficionados, celebrando el talento femenino y ofreciendo los premios que merecen.

América Femenil: un equipo acostumbrado a romper barreras

El América Femenil llega a este torneo con una trayectoria que respalda su invitación. Con dos campeonatos de la Liga MX Femenil, las azulcremas se han convertido en sinónimo de excelencia, trabajo en equipo y desarrollo de talento joven.

Esto sin contar que fueron el primer club mexicano en enfrentarse a equipos europeos en torneos internacionales, lo que refuerza su papel como embajadoras del futbol femenil nacional.

Jugadoras del América Femenil festejan su gol contra el San Diego Wave | Foto: Denis Poroy/Getty Images

Futbol, fiesta y millones en juego

El formato 7 contra 7 garantiza partidos rápidos, técnicos y llenos de goles. Algo así como el futbol de barrio pero llevado al siguiente nivel.

Además del torneo principal, W7F incluirá por primera vez el Rising 7’s, una competición juvenil que busca impulsar a las nuevas generaciones.

Con la participación de América Femenil, el evento promete ser una mezcla de show, competencia y representación latinoamericana en uno de los escenarios más innovadores del futbol global.

Por acá te dejamos el link del torneo

Cómo, cuándo y dónde ver al Ame en W7F

El torneo será transmitido por DAZN, que mantiene su alianza con W7F y ofrecerá cobertura en más de 100 plataformas de distribución. Esto incluye su canal oficial de YouTube, que dicho sea de paso, es el más grande dedicado al futbol femenil.