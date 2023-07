Hicieron enojar al ‘Tuca’ Ferretti en la conferencia de prensa de Cruz Azul. Un periodista le preguntó sí era verdad que faltaba a los entrenamientos del equipo, como mucho se había rumorado en los últimos días y con eso fue suficiente para desatar la ira del ‘Bigotón’.

Pero eso no fue todo, antes del coraje que le hicieron pasar, Ferretti habló del gran jugador que es Messi y de la continuidad de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana.

En los últimos días se le acusó a Ricardo Ferretti de no asistir a los entrenamientos de Cruz Azul en La Noria, pero hasta el momento todo ha sido rumor, y justo cuando un reportero le preguntó sobre esos rumores, el ‘Tuca’ se enojó y hasta lo acuso de difamarlo.

“Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. Es motivo de demanda. Con mi reputación no“

Ricardo Ferretti, entrenador de Cruz Azul