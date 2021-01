La emotiva dedicatoria de Emanuel Montejano tras su debut y gol con Pumas: “A mi mamá que me ve desde el cielo”

Pumas jugó su primer partido como local en el Guardianes 2021, frente al Mazatlán FC, ante el cual marcó su primer gol en el torneo y además sumó sus primeros tres puntos, al imponerse con un contundente 3-0, pero además echó mano de su cantera y ésta respondió con Emanuel Montejano, delantero de 19 años, que ingresó de cambio desde el primer tiempo.

El canterano de los Pumas disputó sus primeros minutos en Primera División, gracias a la salida del paraguayo Carlos González, ahora delantero de Tigres, y por la lesión de Juan Ignacio Dinenno, quien tuvo que dejar la cancha a los 17 minutos.

Montejano se presentó con la playera 210 y en su debut marcó su primer gol, al minuto 69, tras el cobro de un tiro de esquina, en el cual el balón quedó a la deriva tras una serie de rebotes y el canterano reaccionó a tiempo para mandar el balón al fondo del arco mazatleco.

La dedicatoria de Montejano hasta el cielo

Fue el tercer gol de los felinos en el partido y con el cual Pumas condicionó el partido a su favor, además de que Montejano pudo decirle el gol a su mamá.

“Quiero agradecer a mi familia, a mi mamá, que me está viendo desde el cielo, y a todos los compañeros y entrenadores que confiaron en mí, y este es el resultado de todos los años de esfuerzo como futbolista en Pumas”, indicó el delantero.

“La abrazaría, y como ella me decía siempre, si me caigo me levanto, si me caigo de nuevo me levanto otra vez y demostrar que con Dios todo se puede. Él me mandó ese ángel en el cielo para tener más fuerza aquí en el campo”, agregó respecto al recuerdo de su madre.

Además del gol, Montejano se apuntó una asistencia y en su festejo dio muestra de su habilidad física con un par de piruetas en el aire, al estilo Hugo Sánchez, lo cual aprendió gracias a que practicó karate, disciplina en la que llegó a cinta negra, en gran parte gracias a uno de sus sensei: “También falleció por Covid, Daniel Pérez, que está en cielo y seguro que es un ángel para mí”.