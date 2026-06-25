Lo que necesitas saber: Memo Ochoa fue convocado a seis Copas del Mundo, pero en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedó en banquillo.

Javier Aguirre definió el triunfo de México 3-0 sobre Chequia como: ‘La noche de Guillermo Ochoa’. Ese que para muchos es un portero histórico del futbol mexicano y que jugó los últimos minutos del partido, solo para recibir la ovación de la afición, la última antes de colgar los guantes y dejar la Selección.

El ‘Vasco’ también se conmovió con todo el apoyo de los mexicanos en el estadio. Le recordó todo lo que le tocó vivir a él en el Mundial del 1986. Aquella vez el ‘tricolor’ consiguió un resultado histórico, como lo hizo en el 2026 al llevarse las tres victorias en la fase de grupos.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Javier Aguirre se rinde ante Memo Ochoa

Javier Aguirre le dio la oportunidad a Guillermo Ochoa de jugar su cuarto mundial y hacer historia con la Selección Mexicana. Según él, se merecía un homenaje así en un escenario tan importante como un Mundial en casa.

“La noche de Memo Ochoa. Se merece todo el cariño que le dan. Es una leyenda del futbol mundial, es de época todo lo del mundial, es una leyenda y es mexicano“.

No sabemos si Ochoa va a volver a tener minutos en lo que resta del Mundial, pero no hay que descartarlo, Aguirre lo ve mejor que nunca, entrena casi como si fuera un jovenzuelo.

“Sí, está jugando muy bien (Ochoa), va al gimnasio, no para, está animando a sus compañeros, está mejor que nunca“

Memo Ochoa fue convocado a seis Copas del Mundo, pero en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedó en el banquillo. Así que solo ha jugado cuatro, contando el Mundial 2026.

Alemania 2006: No jugó.

Sudáfrica 2010: No jugó.

Brasil 2014: Titular.

Rusia 2018: Titular.

Qatar 2022: Titular.

Mundial 2026: Jugó vs Chequia.

“Ahora soy más sensible”, dice Javier Aguirre

Después del partido, de la victoria, del homenaje y de conseguir la tercera victoria en fase de grupos, Javier Aguirre quedó sumamente conmovido por todo el apoyo de la afición.

No solo por aquellos que van al estadio, también por los que inundan las calles, bailan, gritan y festejan los goles. En el Mundial del 1986, cuando todavía era jugador, le tocó vivir algo similar.

“Hace 40 años viví algo parecido, pero ahora tengo corbata, soy mayor y ya soy más sensible”.

Seguramente en aquellos años, nunca imaginó que estaría 40 años después en un escenario similar, pero esta vez como entrenador de la Selección. El ‘Vasco’ ha participado en cinco mundiales; uno como jugador, otro como auxiliar y tres más como entrenador.

N° Mundial Rol Fase 1° México 1986 Jugador Cuartos Final 2ª Estados Unidos 1994 Auxiliar Octavos de Final 3° Corea-Japón 2002 Entrenador Octavos de Final 4° Sudáfrica 2010 Entrenador Octavos de Final 5° México, Estados Unidos y Canadá 2026 Entrenador En progreso…

Fotografía @miseleccionmx vía X

No sabemos hasta dónde llegue nuestra Selección, pero esperamos que pueda ser muy lejos.