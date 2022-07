Los retos de Ana Galindo como la primera directora técnica en Selección Mexicana varonil

Junio de 2022 marcó un parteaguas en el papel de la mujer en el futbol mexicano. Ana Galindo, directora técnica de la Selección Mexicana femenil Sub 17, también se hizo cargo de la Sub 17 varonil durante una gira por Japón.

Esto la convirtió en la primera entrenadora que comanda una selección varonil en México y el balance fue positivo. Victorias ante Uruguay e Italia, así como un empate contra Corea del Sur formaron parte de una experiencia inolvidable para todo el grupo.

Pero Ana Galindo no se enfoca en ser la primera, sino en no ser la última. La estratega espera que se abran oportunidades para más mujeres en los banquillos y en cualquier ámbito del futbol.

Los retos y al aprendizaje de Ana Galindo con la Sub 17 varonil

Ana Galindo estudió Diseño y Comunicación Visual en la UNAM mientras seguía su sueño de ser futbolista. Sin embargo, hubo un punto en el que se dedicó a ejercer la carrera y se dio cuenta de que no era lo que quería, así que comenzó a estudiar para directora técnica. En un principio fue lo que ella define como dar un salto al vacío, pero que valió la pena.

Años después y con experiencia en el América de la Liga MX Femenil, al igual que en la selección Sub 15 femenil, Ana Galindo enfrentó el reto de entrar a un grupo nuevo para plasmar sus ideas y ejecutarlas en poco tiempo. No obstante, la DT considera que lo más importante es que otras figuras femeninas lleguen a estos puestos.

“Lo más importante es que siga habiendo más, ya abrimos la puerta y que ya no dejemos que se cierre. Creo que el resultado que obtuvimos al traernos el segundo lugar del torneo es un buen incentivo para que esa puerta no se cierre; que se sigan dando más espacios para las mujeres, que estamos 100 por ciento preparadas para este tipo de retos. No solo hablo de futbol, creo que la mujer mexicana es muy capaz de enfrentar cualquier tipo de reto.

“Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, sobre todo por estar con un grupo nuevo, independientemente de que fuera varonil. Llevo muchos años trabajando con esta categoría (Sub 17 femenil) y con los ojos cerrados te puedo decir qué les pasa al ver cómo se levantan a desayunar. A estos chicos era reconocerlos rápido y que ellos confiaran en mí, poner las ideas claras para que se pudieran llevar a cabo dentro del campo“, contó en entrevista para Sopitas.com.

La ideología como obstáculo para la mujer en el deporte

Que la FMF considerara a Ana Galindo para dirigir a la Sub 17 varonil es reflejo del trabajo que ha realizado al frente de sus equipos. Antes, la DT trabajó con Luis Pérez en la Sub 20 varonil, mantiene en constante comunicación con sus compañeros e insiste en que más mujeres llegarán a estos cargos.

“En mi caso, la oportunidad surge pero me encuentra trabajando, ya había participado con Luis Pérez en la 20; tuve buen intercambió con él y también con Raúl Chabrand que es el responsable de esta categoría. Todo esto generó el escenario perfecto para que yo pudiera estar al frente. Lo que hace falta es seguir tocando puertas y seguir derribándolas si es necesario porque la capacidad está ahí y se pone de manifiesto todos los días“, explicó.

La puerta que abrió Ana Galindo en Selección Mexicana representa derribar estereotipos y barreras impuestas por la misma sociedad desde hace varias décadas. La idea de que solo los hombres pueden jugar, dirigir u ocupar cargos importantes en el futbol queda cada vez más lejos.

Y si hay un punto que Ana Galindo destaca, es que la preparación no distingue de género. Ella estudió lo mismo que sus colegas hombres y también reconoce que cada vez son menos las personas que ven la participación de la mujer como algo raro.

“Sí es un factor que limita, pero con los resultados que vamos teniendo en el día a día se confirma, gana más fuerza y se entiende mucho mejor que es un tema de capacidad. No es un tema de género. La preparación que tenemos en el ENDIT, no hay uno para mujeres y otro para hombres. Partiendo de esta base, no tendríamos que hacer distinciones. Si tú miras hacia abajo o hacia los lados, la gente ya no lo ve tan raro. Ya no le ponen tanta resistencia porque es un tema de capacidad“, sentenció la estratega.