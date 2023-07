Germán Sánchez Duva: Cómo superar una lesión (sin apoyo de CONADE) para soñar con una medalla olímpica

Lo que necesitas saber: Germán Sánchez Duva estuvo 5 años alejado de los clavados por una lesión, pero está de vuelta para encarar el proceso y llegar a sus últimos Juegos Olímpicos en París 2024

¿Cómo recuperarte de una lesión que te deja fuera de las competencias por cinco años cuando eres un atleta cuya vida ha sido dedicada al deporte? La clave para reponerse de algo así la tiene Germán Sánchez Duva, clavadista mexicano que apunta a lo más alto en París 2024.

En Sopitas.com tuvimos oportunidad de platicar con él, y además de darnos cuenta de que es una persona con quien se conversa muy chido, descubrimos por qué ha tenido una carrera tan existosa y por qué debemos creerle cuando dice que va por una medalla en los próximos Juegos Olímpicos.

Platicamos con Germán Sánchez Duva, clavadista mexicano

Germán Sánchez Duva está de vuelta y va por más

Germán Sánchez Duva tiene 31 años y es originario de Guadalajara. Checa nomás lo que le ha dado a México como clavadista: dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos, así como en Juegos Panamericanos, además de dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Una lesión lo alejó de la plataforma de 10 metros (su especialidad) por cinco largos años, pero no se rindió… volvió porque aún tiene muchos motivos para luchar junto con la misión de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la ilusión de ganar ese oro olímpico con el que se superaría a sí mismo.

¿De dónde sacar fuerzas para regresar tras una lesión con esa confianza?

Germán Sánchez Duva tiene la respuesta:

“Hay muchas cosas alrededor de mi vida que me siguen inspirando, que me siguen motivando para seguir entrenando y haciendo este deporte. Todavía hay un espinita en mí que no me ha dejado irme. Aunque he ganado todo, aunque no me falta ninguna medalla, para vencerme a mí mismo tengo que ir por un oro olímpico“.

Entrevista con Germán Sánchez Duva / Foto: MexSport

París 2024 podría ser “el último baile” de Germán Sánchez Duva

Parte de esas ganas de regresar, vienen de saber que los Juegos Olímpicos de París 2024 podrían ser los últimos y quiere cerrar su etapa olímpica de la mejor forma.

“Dentro de la vida de un atleta, también está el retiro… y estoy preparando eso. Me encantaría retirarme con una alberca llena echando porras, no sé si peleando medalla o no porque esto es deporte, pero sí sabiendo que será mi último clavado o mi última competencia olímpica. Eso es lo que me mueve, me llena y hace que me siga esforzando”.

¿Te imaginas entrenar, estudiar o aprender algo sabiendo que es para darle por última vez a lo que has dedicado tu vida?

Germán Sánchez Duva lo vive y lo maneja de forma excelente:

“Considero que es mucho shock decir ya es lo último y después de aquí qué voy a hacer. Entonces trato de pensar que aunque sean mis últimos Juegos Olímpicos, todavía me quedaría un año más para campeonatos mundiales“.

Entrevista con Germán Sánchez Duva / Foto: MexSport

“En diciembre del año pasado yo todavía ni siquiera podía saltar, no podía aventarme ningún clavado. El año pasado aún me preguntaba con mucha incertidumbre si lo podría hacer (volver a los clavados), aún así dije, quiero intentarlo, quiero vivir este proceso y eso es lo que va a marcar la diferencia“.

“Sí, estoy pensando en París y que puede ser mi última competencia, pero yo sé que para llegar a eso debo cumplir objetivos a corto y mediano plazo. Como los Centroamericanos, dije tengo que estar ahí como sea y ya lo logré. Eso me ayuda a en lugar de tener presión, tener metas que te van haciendo sentir bien como atleta“.

“Día a día me voy venciendo a mí mismo” Germán Sánchez Duva

Entrevista con Germán Sánchez Duva / Foto: MexSport

Ser inspiración también motiva a Germán Duva

Otra gran motivación para volver a los clavados con ese entusiasmo tras una lesión como la que sufrió, viene de ser inspiración para nuevas generaciones. Si alguien se dedica a los clavados por haberlo visto en competencia, eso sería un sueño complido.

“Justo ese es mi sueño. Si un día llega alguien y me dice ‘yo te vi a ti o yo te escuché que diste este consejo y me sirvió para mi vida’, creo que todo lo que estoy haciendo valdrá la pena, con medalla o sin medalla“.

¿Qué consejo darle a un niño que quiere dedicarse a los clavados?

Para Germán Duva es clave entender que todo tiene un precio:

“Mi consejo es que nos enfocamos mucho hacia el final, hacia el resultado, pero yo preguntaría ‘¿estas dispuesto a pagar el precio?’. A veces debes tomar decisiones como dejar a tu familia, ir a vivir a otra ciudad o cosas sencillas como dejar de comer los taquitos. Si su respuesta es sí, entonces yo le diría bienvenido, ahí ya puede haber un atleta“.

Entrevista con Germán Sánchez Duva / Foto: MexSport

“El deporte, medallista o no, también te forja como ser humano. Ha sido mi mayor escuela para mi persona, te abre puertas y te puede sacar de un área negativa”

Y a propósito de lo que pasa en CONADE, ¿cómo está la situación de Germán Sánchez Duva con el organismo?

Ana Guevara y la CONADE no dejan de estar en medio de la polémica por el tema de las becas y los apoyos. Aunque recientemente pagaron el retroactivo que debían al equipo de nado sincronizado, el tema es mucho más profundo y hay más atletas afectados.

Germán Sánchez nos contó que lleva dos años sin recibir apoyo de CONADE, pues fue dado de baja precisamente tras la lesión que sufrió.

“Yo tuve baja de CONADE por la lesión del 2021, desde entonces yo no recibo apoyo de CONADE. No sé qué vaya a pasar. Me dolió mucho cuando me quitaron el apoyo, sobre todo por la situación en la que yo estaba: sin caminar ni nada y de la noche a la mañana se fue todo”.

¿Cómo te sobrepones a no recibir apoyo de la Comisión que debería apoyar al deporte?

Pero si algo caracteriza a Germán es la resiliencia, pues verse sin apoyo de CONADE lo ayudó a encontrar su mejor versión para darle vuelta a la situación, sobre todo porque hoy tiene una familia que no puede depender de si CONADE da o no un apoyo.

“Fue cuanto tomé la decisión de hacer las cosas por mí mismo. Ahí crecí como persona. Dije, ‘lo que vaya a hacer, debo hacerlo por mí mismo y buscar otra forma de generar para mí’. Yo no puedo decirle a mi hijo ‘hoy perdí’. Yo trato de a todo sacarle algo positivo, entonces empecé a invertir de otra manera para que mi casa estuviera bien“.

Por supuesto, sabe que no es el caso de todos. Algunos dependen enteramente de CONADE y se imagina lo que pueden estar viviendo, pero le da gusto que a pesar de CONADE y Ana Guevara, los resultados no dejan de darse.

“Hoy me da gusto, que a final de cuentas, salieron los resultados”.

¿Cuál es el proceso para ver a Germán Sánchez Duva en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Para ver a Germán Sánchez Duva en los Juegos Olímpicos de París 2024, se viene un proceso con dos vías para ganar un lugar. Primero está la opción de ganar una plaza obtenida por México en los campeonatos mundiales o en el preolímpico del siguiente año. Eso puede hacerlo en el selectivo nacional.

La otra vía es ser campeón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Germán Sánchez Duva va por una medalla en París 2024 / Foto: MexSport

No nos resta más que agredecerte por la charla, Germán, y desearte todo el éxito en lo que viene. ¡Confiamos en que volverás de París 2024 con esa medalla por la que vas!

