Después de días de incertidumbre y horas intentando conseguir sus propios vuelos, una parte de la Selección Mexicana femenil de futbol americano viaja rumbo a Finlandia para participar en el Mundial. Por ahora, solo hay nueve pasajeros rumbo a Helsinki (6 jugadoras y 3 miembros de staff).

Esta información fue publicada por la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) en su cuenta de Twitter y confirmada por Sopitas.com; no obstante, se desconoce de qué manera se consiguieron los viáticos. Lo único seguro es que no habrá tiempo para llegar al debut.

@FMFA

De manera oficial, este se perderá y la Selección Mexicana únicamente jugará por ganar algunos puntos en el ranking. La posibilidad de medallas ya no existe y la capitana Paulina Díaz responsabilizó a los directivos encabezados por el presidente César Barrera por no conseguir sus vuelos.

“Solamente iríamos a disputar el segundo juego y por el ranking. No sé si se atrasaron o no los juegos. Ellos nos quitaron la oportunidad de pelear la medalla y ahora es intentar remediar, pero el error ya no se puede enmendar. Esto no puede repetirse para las siguientes generaciones“, declaró Díaz de acuerdo con ESPN.

Mientras tanto, la FMFA dio a conocer que esperaría al mediodía del sábado 30 de julio para confirmar las rutas que realizarán otros pasajeros de la Selección Mexicana de futbol americano femenil. Esta actualización no ha llegado: el resto de las jugadoras no sabe qué hará y no llegarán al juego contra Gran Bretaña.

Twitter: @FMFA

¿Qué sigue para la Selección Mexicana en el Mundial?

Más allá de lo cansado que puede ser un viaje que cruza el mundo, la Selección Mexicana de futbol americano llegará al Mundial con el estrés que provocó la falta de apoyo. Desde pronunciarse en redes, las transmisiones en vivo y el apoyo que recibieron, todo sucedió en cuestión de poco más de 24 horas.

Un grupo de personas realizó un cierre en Circuito Interior para protestar por la situación; asimismo, se exigió la renuncia de César Barrera a la FMFA ante la nula intención de ayudar y las negativas que dio a las jugadoras.

Pero conscientes de que no llegarán al primer juego, las jugadoras de la Selección Mexicana pondrán los ojos en el segundo. Su rival será el perdedor entre Canadá y Australia. Aun así y como ya mencionaba la capitana Díaz, este ya no permitirá que México compita por los primeros lugares del Mundial.

FMFA