La Selección Mexicana de Futbol Americano Femenil podría quedar condicionada desde su debut el Mundial de la especialidad, el cual se celebrará en Finlandia a partir del sábado 30 de julio, debido a una serie de irregularidades que han llegado al punto de que, al jueves 28 de julio, no todas las jugadoras no tenían la certeza de poder viajar a la sede del torneo ya los boletos para salir de la Ciudad de México se estaban comprando a la mera hora.

“No le dan el mismo peso a un equipo varonil que al femenil”, contó a Sopitas.com una persona cercana al equipo nacional, a través de una entrevista, en la cual recordó que de cara al Mundial anterior, se vivió una situación similar, por lo cual optaron por pedir dinero a través de la venta de playeras y otros artículos y fue hasta entonces cuando se liberaron los recursos desde CONADE y el equipo mexicano regresó con la medalla de bronce en 2017.

La Federación Mexicana de Futbol America se escuda en la huelga de Lufthansa

Las jugadoras convocadas al Mundial 2022, se concentraron en el CNAR desde el domingo 24 de julio. El martes 26 de julio, en conferencia de prensa, el head coach del equipo nacional, Jovanni Carrillo, aseguró en conferencia de prensa que el equipo mexicano buscaría la medalla de oro, de acuerdo con Récord, por lo que todo estaba listo para salir rumbo a Europa el miércoles 27 de julio a mediodía. La ruta sería llegar a Madrid, España, y de ahí partir a Finlandia.

Sin embargo, ese miércoles 27 de julio las jugadoras fueron informadas, después de una larga espera, que había un problema con los boletos. César Barrera, presidente de la Federación Mexica de Futbol Americano, aseguró que los boletos se habían apartado, sin embargo, al no liquidarlos se perdieron, en parte por la huelga de la aerolínea Lufthansa.

“Está muy extraño porque en otra versión dicen que (CONADE) no les habían liberado el dinero para los boletos, de modo que el convenio había sido de palabra, se apartaron los boletos de palabra, o sea que no hubo un anticipo económico para apartarlos… o sea que nunca compraron los boletos”, dijo la persona informante.

“Normalmente CONADE es la que libera el dinero y a partir de ahí se hacen todos los trámites. Supongo que tiene la experiencia de muchos torneos y saben que eso no se compra de un día para otro. ¿Cómo es posible que de martes a miércoles estén viendo esto de dinero? Es absurdo sobre todo con un equipo tan grande, pues son 45 jugadoras y como 12 personas del staff”, mencionó.

Jugadoras deben buscar su propio vuelo

La huelga de la aerolínea Lufthansa ha provocado que otros representativos nacionales tengan problemas para llegar a las sedes de sus competencias, como el equipo de taekwondo, que quedó varado en Europa. “Si hubiera sido el caso de la aerolínea, se hubieran quedado en Madrid, como le pasó al equipo de taekwondo, que se quedaron en detenidos en alguna parte de Europa, pero en este caso ni siquiera salieron de aquí”.

Hasta las 14:00 horas del jueves 28 de julio, la persona informante aseguró que algunas jugadoras comenzaban a salir de la Ciudad de México en grupo pequeños, aunque finalmente fueron regresadas del aeropuerto. La instrucción fue que cada una de las jugadoras debía buscar su propio vuelo a poco más de 24 horas para el debut.

CONADE

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Futbol Americano tiene marcado su debut, ante Gran Bretaña, el sábado 30 de julio, a las 2:00 horas, tiempo del centro de México. De hecho, es el juego inaugural, por lo cual, las jugadoras estarían llegando a Finlandia para prácticamente jugar de inmediato, siempre y cuando consigan vuelos.

Ante esta situación, la Federación Mexicana de Futbol Americano, pretende persuadir para cambiar el día o el horario del equipo mexicano, que requiere un triunfo para aspirar a las medallas.

El equipo de Gran Bretaña ya se encuentra en la sede de partido, y ahora quedará en manos de la Federación Internacional de Futbol Americano la opción de mover la fecha o al menos el horario de juego para que todas las jugadoras de México pueda llegar a Finlandia.

“Es reprobable por parte de la federación que haya permitido esta inestabilidad al no asegurar el lugar de las jugadoras. Ellas ya deberían estar allá, descansando, con al menos un día de descanso. Ojalá pudieran apoyar a la federación en negociar el horario de juego para que ellas tengan la posibilidad de meterse otra vez a la competencia mentalmente. Allá ya están enterados sobre la posibilidad de que México no pudiera participar, porque también eso puede influir de que Gran Bretaña diga ‘nosotras llegamos antes y no es justo que ellas no se organizaron y no llegaron’, pero ojalá haya empatía por parte de los demás equipos”.

México ocupa el tercer puesto en el ranking, sólo detrás de Estados Unidos y Canadá, al que se puede enfrentar en el segundo partido en caso de llegar a tiempo y ganarle a Gran Bretaña.

El segundo partido abre las puertas del bronce en caso de una derrota, pero en caso de un triunfo se aseguraría el oro o la plata.

CONADE

Un proceso lleno de irregularidades

La Selección Mexicana de Futbol Americano comenzó con el proceso de selección de jugadoras desde el mes de diciembre de 2021 en un selectivo nacional, al cual sólo las jugadoras pueden llegar siempre y cuando formen parte de una liga federada. A ese selectivo se dieron cita cerca de mil 300 personas.

Las jugadoras de la Selección Mexicana tiene acceso limitado a sus celulares y la persona cercana al equipo indicó que al inicio del proceso las jugadoras fueron amenazadas de ser cortadas del equipo nacional si ventilaban algo en sus redes sociales.

En enero se dio a conocer una lista cercana a 100 jugadoras, aunque muchas de ellas no cumplieron los requisitos deportivos, por si fuera poco, la selección de jugadoras se llevó a cabo antes del nombramiento del coach.

Ante esta situación se exigió una limpia para corregir esa lista, de modo que en marzo fueron convocadas otras jugadoras para integrar otro grupo de casi 100 jugadoras, misma que se depuró hasta llegar a 45.

Asimismo, los entrenamientos se realizaron de una manera informal, casi una vez al mes, además de llevar reuniones cerca de las 11 de la noche, pues el equipo femenil no es prioridad para el grupo de entrenadores, que entrenan a otros equipos, los cual confirma la declaración de nuestra persona informante: “No le dan el mismo peso a un equipo varonil que al femenil“.