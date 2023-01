Reconocido por unos, criticados por muchos, pero en la NFL el nombre de Roger Goodell es reconocido, pues se trata del comisionado de esta liga, a la cual ha estado relacionado por décadas. Tal vez el momento en el cual se mencionó su nombre más que nunca fue tras su mensaje en el que reconoció haberse equivocado al no apoyar a los jugadores de su liga, en el tema concreto de Colin Kaepernick durante el periodo en el que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos.

Goodell ha fugido como el comisionado de la NFL desde el año 2006, y durante su gestión se han realizado varios cambios en beneficio del espectáculo, como la parte agregar una fecha más a la temporada regular y agregar el número de partidos en los playoffs desde la ronda de comodines.

Goodell mostró una enorme pasión por la NFL desde muy pequeño y aunque su carrera la ha hecho en las oficinas, dicen que no era malo a tal grado que era capitán de los equipos de futbol americano, basquetbol y beisbol durante su etapa colegial, pero lo suyo lo suyo era lo administrativo y las oficinas.

Getty Images

¿A qué equipo le va el comisionado de la NFL?

Como en cualquier pasión deportiva, todo nace a partir de un equipo o un jugador y en el caso de Goodell no fue diferente. El comisionado de la NFL nació el 19 de septiembre de 1959, en Nueva York, de modo que le tocó vivir en 1970 la unificación de las dos ligas en lo que ahora conocemos como NFL.

Por el lugar de nacimiento se podría pensar que Goodell es seguidor de los New York Giants, los New York Jets o los Buffalo Bills, pero no, el mandamás de la NFL confesó que de pequeño seguía a los Baltimore Colts. Esa franquicia es la que ahora conocemos como Indianapolis Colts.

Sin embargo, tras la creación de la NFL, adoptó a los Washington Redskins como su equipo favorito. “Originalmente era fanático de los Baltimore Colts. Era un gran admirador de Johnny Unitas y John Mackey. En la década de 1970, me hice fanático de los Redskins. Tengo un gran respeto y admiración por todos nuestros jugadores, pero algunos de mis grandes de todos los tiempos son Mel Blount y Walter Payton por la forma en que jugaron. ¡Ahora mi buena fortuna es que soy fanático de los 32 equipos!”, dijo a la web de la NFL, aunque ya bajaron la entrevista, tal vez por su reciente apoyo para “descongelar” el sobre nombre de Redskins.

Foto: Getty Images

¿Cómo le ha ido a Washington desde su llegada a la NFL?

Para que no se piense que Goodell beneficia al equipo al que apoyaba de joven, Washington no ha llegado al Super Bowl ni a alguna final de conferencia desde el año 1991.

Tal vez de alguna manera le echó la sal a este equipo, que ya perdió su sobrenombre (Redskins) y ha pasado a llamarse Commaders, aunque muchos aficionados del equipo han manifestado apoyo y aceptación por el anterior sobrenombre.