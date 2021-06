¡Una más! El equipo mexicano femenil de arco recurvo aseguró plaza para Tokio 2020

¡Siguen las buenas noticias! Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y en los eventos clasificatorios, el equipo mexicano femenil de arco recurvo aseguró su participación en Tokio 2020.

La tripleta conformada por Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez venció a Italia en las semifinales de la Copa Mundial de Tiro con Arco que se lleva a cabo en París, Francia. Con la victoria de 5-1, las mexicanas se perfilan como una de las grandes posibilidades de medalla para el país.

Cabe resaltar que el equipo mexicano femenil de arco recurvo es una combinación de experiencia y juventud que promete grandes frutos: Valencia y Román ya saben lo que es participar en Juegos Olímpicos e incluso conseguir preseas. Por su parte, Vázquez tomó gusto por esta disciplina al observar a sus ahora compañeras en Londres 2012.

Mexico 🇲🇽 is going to the Tokyo 2020 Olympics! 👏👏 pic.twitter.com/1MlhpugXp3

— World Archery (@worldarchery) June 20, 2021