El Gran Premio de Japón es uno de los más especiales para Checo Pérez, entre otros aspectos, porque puede ver a una de sus fans más populares en todo el mundo, Eri, quien se hace distinguir por un kimono tricolor.

Gracias a esa idolatría por el piloto mexicano, Eri ha aprendido nuestro idioma y hasta canta (muy bien) el himno de México, festeja el Día de Muertos y se preocupa por nosotros en septiembre por aquello de los sismos, sin embargo, no pudo asistir al Gran Premio de Japón del 2022, en el cual Checo quedó en el segundo lugar.

@m_agua_m

El mensaje que Checo le mandó a Eri

Eri se encuentra en tratamiento, pues está diagnosticada con distonía oromandibular, de modo que destina gran parte de sus ingresos en este tratamiento, que además le causa cansancio, y por lo tanto no asistió al Gran Premio de Japón del 2022.

Por ello, desde México quisimos darle una sorpresa Eri. Buscamos a Checo y logramos que el piloto mexicano de Red Bull le mandara un saludo.

“Eri, un saludo y qué pena que no pudiste estar este año en Japón. Es increíble la cantidad de fans, de banderas… que conozcan a mi país. Me llena de orgullo todos los lugares a donde he podido llegar gracias a mi deporte”, nos contó Checo en una entrevista.

La reacción de Eri

Eri ha ganado muchos fans en México, de modo que han saturado su cuenta de twitter desde que contamos su historia en Sopitas y en uno de esos tantos mensajes, logramos que el mensaje de Checo llegara a ella.

“¡Checo, que sorpresa! Muchas gracias por saludarme y hablar de mí. A mí también me dio mucha pena no poder ir al Gran Premio de Japón, ni verte por mi enfermedad. Te agradezco que me atiendas, aunque no soy más que una fan común. Saludos y te apoyo desde el otro lado del mundo”, respondió nuestra querida Eri.

@SChecoPerez Qué sorpresa!!

Muchas gracias por saludarme y hablar de mí!!

Para mí también me dio pena no poder ir al GP de Japón ni verte por mi enfermedad.

Te agradezco mucho que me atiendas aunque no soy más que una fan común.

Saludos y te apoyo desde el otro lado del mundo. — ?? Eri ?? (@m_agua_m) October 28, 2022

El cariño que ha ganado Eri desde México se ha dejado notar en los mensajes en twitter: “Eres una súper mujer”. “Eri, hermana, ya eres mexicana”. “Me da mucho gusto que Checo te haya saludado”.

Eri ha interactuado un poco con sus fans mexicanos, sin aún creer el impacto que ha generado en nuestro país desde Japón. “Es un milagro que traten tanto sobre mí porque sólo llevaba un kimono en Suzuka”, compartió en uno de sus comentarios.

“Me sorprendió desde la mañana. No creía que los pilotos hablaran de una persona determinada. ¡Pero me alegro mucho!”.

Desde Japón Eri apoyará a Checo y nosotros esperamos con ansias el Gran Premio de Japón del 2023, con la esperanza en que pueda reencontrarse con el piloto mexicano.