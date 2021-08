¿Las estadísticas del polémico triunfo de Jake Paul sobre Tyron Woodley?

Jake Paul es una de las nacientes figuras del deporte, pues el youtuber ha comenzado su carrera en el boxeo profesional con récord de 4 victorias sin conocer derrota. Rivales cada vez más complicados son los que ha enfrentado, como Tyron Woodley, este fin de semana pasado.

Sus contrincantes han ido de menos a más, pues primero enfrentó a otro youtuber británico, posteriormente al ex basquetbolista Nate Robinson y es para su tercera pelea en la que se enfrentó a un peleador real, aunque no de boxeo sino de artes marciales mixtas.

Ben Askren sería su rival y su desempeño dejó mucho que desear, pues perdió por nocaut en el primer round ante Jake Paul. Tras la victoria, fue Tyron Woodley quien alzó la mano para medirse al youtuber y no era cualquier artemarcialista, era un ex campeón de UFC.

La pelea se pactó para el 29 de agosto, 8 rounds de boxeo son los que tuvieron que enfrentar Jake Paul y Tyron Woodley. El youtuber confiaba en sí mismo y pronosticaba un nocaut temprano en la pelea, las cosas no fueron como quisiera.

La pelea entre el youtuber y Tyron Woodley

Un valentonado Jake Paul prometía un nocaut sobre Tyron Woodley, aunque nunca había enfrentado en su carrera a alguien con la técnica de golpeo como la del ex peleador de la UFC, así que la pelea tomó un rumbo distinto al que Paul esperaba.

Jake Paul no es la persona más carismática del mundo, pues muchos de los fanáticos querían que Tyron Woodley no sólo lo noqueara sino que lo golpeara a placer y aunque en la pelea no fue así, sí conectó en repetidas ocasiones en la cara de Jake Paul.

Aunque también hubo algunos momentos en los que Jake Paul logró conectar varias veces a Woodley, fue Tyron quien logró hacer tambalear al youtuber. La pelea duró los 8 rounds pactados y terminó con una victoria para Paul por decisión dividida.

¿Por qué ganó Jake Paul?

Los jueces dieron una polémica victoria a Jake Paul por decisión dividida y aunque la mayoría de los aficionados querían una victoria de Woodley por los golpes que le propinó a Paul, las estadísticas muestran lo contrario y los jueces tenían la razón.

De acuerdo con ShoStats, Jake Paul lideró en todo momento las estadísticas en la pelea contra Tyron Woodley. Conectó más jabs y en mejor porcentaje, al igual que golpes de poder y por obviedad en golpes totales, por los que ya no parece tan descabellada una victoria del youtuber.