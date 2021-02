¿Qué es una alineación indebida y por qué América puede perder el juego contra Atlas?

América se fue a dormir como líder del torneo Guardianes 2021 después de ganarle 2-0 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en actividad de la jornada 7. El triunfo le permitió al equipo de Santiago Solari llegar a 16 puntos y aunque su estilo de juego no convence, se instaló en la cima de la tabla general.

Sin embargo, las Águilas podrían perder los tres puntos por un error en los registros del grupo de jugadores, titulares y suplentes, en los cuales no apareció Federico Viñas.

El delantero uruguayo, sin embargo, estuvo presente en el calentamiento y en la banca, por lo que Atlas tiene derecho a reclamar los tres puntos por alineación indebida.

¿Qué es una alineación indebida?

Tal vez algunos aficionados del América puedan pensar que la práctica no hubo alineación indebida, ya que no tuvo participación en la cancha, ya que observó el primer tiempo desde la banca y por lo tanto no influyó en el marcador.

Sin embargo, el reglamento de competencia de la Liga MX, en su artículo 47, establece como alineación a todo el conjunto de jugadores registrados, que en este caso se compone por 11 titulares y 10 suplentes.

45 minutos antes de que inicié el partido, cada equipo debe entregar la lista de jugadores elegibles para el juego, y América entregó el documento con 11 titulares y nueve suplentes. No registró a Viñas.

Al no estar registrado y aparecer en la banca como suplente elegible, América incurre en una alineación indebida, de acuerdo con el artículo 48.

“Se considera alineación indebida: La participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación”, indica el documento de la Liga MX.

¿Cómo se castiga?

En caso de una alineación indebida, el equipo afectado tiene el derecho a protestar, pedir que se revise el caso y en caso de confirmarse, la comisión disciplinaria debe castigar conforme al artículo 50 del reglamento de competencia, que establece que el equipo afectado será acreedor a los tres puntos.

“Si el club infractor gana el partido, los tres puntos en disputa se adjudicarán al club contrario… y el resultado final será 3-0 a favor del club que actuó legalmente”, indica en el apartado 50.1.

De esta manera, América descendería del primer sitio al cuarto de la tabla general, con 13 puntos, y diferencia de goles de 1, y la posibilidad de caer un peldaño más si Xolos gana o empata su partido.

Atlas, en cambio, llegaría a ocho puntos, los cuales son de suma valía en la lucha por dejar el último lugar de la tabla de cocientes y así evitar pagar la multa por “descenso”.