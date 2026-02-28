Lo que necesitas saber: Todas estás nuevas regalas entran en vigor a partir del 1 de julio del 2026.

Tenemos nuevas reglas en la FIFA. Nada extravagante, no se preocupen, realmente están enfocadas en disminuir el tiempo perdido durante los partidos; desde el saque de meta hasta los cambios.

Además se permitirá que el VAR revise ciertas jugadas, solo sí no detienen el partido ¿Cuándo se implementarán? Todas estás nuevas medidas entran en vigor el 1 de julio del 2026, por lo que se aplicarán en el Mundial.

Sobre la Ley Presitianni y el Fuera de Lugar de Arsene Wenger, la IFAB aún continúa analizando si es o no viable implementarlas en un futuro. Por ahora, acá les dejamos cada una de las nuevas reglas.

Foto tomada de la cuenta oficial “SoFi Stadium” (Facebook)

Las nuevas reglas de la FIFA

Saque de banda y de meta

Cuando un jugador demore un saque de banda o meta, se iniciará una cuenta regresiva de 5 segundos. En caso de que el balón no se ponga en juego, se otorgara el saque al equipo contrario.

Foto ilustrativa: Pexels

Sustituciones por tiempo limitado

Los jugadores sustituidos tienen 10 segundos para salir de la cancha. Si exceden ese tiempo, el sustituto tendrá que esperar hasta la siguiente pausa del partido, mínimo un minuto para ingresar.

Fotografía @Atleti vía X

Tratamiento y evaluación fuera del campo

En caso de que la revisión médica de un jugador o su lesión detenga el juego, tendrá que abandonar la cancha y permanecer fuera durante un minuto una vez que el juego haya sido reiniciado.

Captura de pantalla / FOX

Novedades VAR

La FIFA aprobó tres ajustes en el VAR que permite que verifiquen y revisen las siguientes jugadas: Tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla (claramente incorrecta). Identidad errónea, cuando el árbitro sancione al equipo o jugador con una tarjeta roja o amarilla Las Ligas las competiciones podrán permitir que el VAR revise un saque de esquina mal marcado . Solo si la revisión es inmediata y no retrasa el juego.

La FIFA aprobó tres ajustes en el VAR que permite que verifiquen y revisen las siguientes jugadas:

Fotografía @fifamedia vía X

Aunque esos no son los únicos cambios, la FIFA también anunció que estas reglas podrán aplicarse a partir del 1 de julio del 2026.

N° de regla Sobre ¿En qué consiste? 3° Los jugadores El número de cambios permitidos en partidos amistosos internacionales (Selecciones Mayores), aumenta a 8. Ambos equipos pueden acordar un aumento máximo de 11. 4° Equipamiento del jugador Se permitirán artículos NO PELIGROSOS solo si están cubiertos de manera segura. 5° El Árbitro Las cámaras corporales del árbitro se podrán usar como una opción de competencia, y la competencia proporcionará las cámaras y controlará el uso de las imágenes. 8° El inicio y la reanudación del juego Aclaración de que el balón se pierde para el equipo que habría tenido o conservado la posesión si el juego no se hubiera detenido. 10°

14° Determinación del resultado de un partido y El tiro penal Se incorpora la última actualización sobre el doble toque accidental durante un penal. 12° Faltas e Incorrecciones Cuando el árbitro aplica la ley de la ventaja por una infracción, el jugador infractor no será amonestado, ya que la infracción no impidió un gol.

¿Qué pasó con la Ley Prestianni y con el fuera de lugar Wenger?

Bueno, por ahora la IFAB seguirá analizando la posibilidad de implementar la ‘Ley Prestianni’ en la que se buscar prohibir que los futbolistas se cubran la boca mientras hablan con el resto de sus rivales. Luego de lo que sucedió entre Vinicius y Gianluca Prestianni en la Champions League.

Y sobre el fuera de juego de Arsene Wenger, se continuarán implementando ensayos para determinar su eficacia. La también conocida como Ley Wenger, consiste en que solo sea considerado fuera de lugar, cuando el delantero haya superado completamente al último defensa y no solo una parte del cuerpo.

Captura de pantalla X Fuera de lugar / Captura de pantalla

La IFAB también buscará implementar medidas especiales cuando los futbolistas decidan abandonar la cancha como protesta contra el árbitro y sus decisiones.