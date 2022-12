Todavía falta un buen rato para que llegue la temporada 2023 de la Fórmula 1, pero hay movimientos por todas partes. Más allá de la ‘silly season’ de los pilotos que nos pone alerta en cada verano, ahora llegó algo similar en invierno con jefes de equipo y directivos.

Ferrari, Williams, Alfa Romeo y McLaren están involucrados en una serie de cambios que tendrán un impacto importante el próximo año. Así que con la parrilla de pilotos completa y lista para lo que viene, repasamos lo que sucede con los responsables ‘detrás’ de los autos.

La locura en Fórmula 1

Solo en la mañana del 13 de diciembre, hubo anuncio tras anuncio sobre directores de equipo y otros puestos en los equipos de Fórmula 1. Y casi como efecto dominó, todo comenzó con la salida de Mattia Binotto de Ferrari, tras un año bastante complicado y muchas críticas.

El lugar de Binotto quedará en manos de Fred Vasseur, quien hasta 2022 estuvo al frente de Alfa Romeo. Y si hay un punto que le da ventaja al nuevo jefe de la Scuderia es que conoce a la perfección a Charles Leclerc desde Sauber.

Casi de inmediato se anunció también la salida de Andreas Seidl de McLaren para incorporarse a Alfa Romeo como CEO a partir de enero de 2023; consecuencia de ello, el ‘team papaya’ presentó a Andrea Stella como su nuevo team principal.

Cabe resaltar que este movimiento podría tener influencia directa en el futuro de otro piloto mexicano: Pato O’Ward. Aunque seguirá desarrollándose en la IndyCar con Arrow McLaren, sus oportunidades en Fórmula 1 llegaron a través de Seidl y Zak Brown, por lo que veremos cómo le darán seguimiento.

Jost Capito se despidió de Williams

No obstante, antes del bombardeo de anuncios en Fórmula 1 también se dio la salida de Jost Capito de Williams. Su trabajo durante dos temporadas no fue suficiente para que la escudería saliera del fondo de las clasificaciones, pero sí ayudó a catapultar a George Russell a Mercedes.

Por si fuera poco, este no es el único movimiento en el que muchos conocen como el hermano menor de Mercedes. François-Xavier Demaison no seguirá como director técnico y se especula sobre otros nombres, aunque no hay más información oficial.

Getty images