Fórmula 1 y Red Bull revelaron adelantos de la tercera temporada de ‘Drive to Survive’

¿Están listos para ver la tercera temporada de ‘Drive to Survive’ en Netflix? La temporada 2021 de la Fórmula 1está por comenzar, pero una semana antes de que lo motores comiencen a rugir, notros podremos calentar con la anhelada tercera temporada en la que se supone que veremos al mexicano Checo Pérez como uno de los protagonistas tras su salida de Racing Point, el triunfo en Sakhir y la llegada a Red Bull.

La tercera temporada de “Drive to Survive” se estrenará el 19 de marzo a nivel mundial y desde la 1:00 de la mañana de este viernes podrás ir a Netflix y comprobar que efectivamente tenemos una tercera temporada.

Fórmula 1 compartió un adelanto referente al Gran Premio de Beréin 2020, en el que Romain Grosjean protagonizó una de los momentos más dramáticos de la temporada, al sufrir un accidente y salir prácticamente ileso entre las llamas de su monoplaza.

Tras el accidente en la primera vuelta de la carrera, hubo una pausa que se alargó por más de una hora para restablecer y reparar la zona en la que Grosjean se impactó, además de recolectar información para iniciar una investigación sobre lo acontecido.

The most dramatic, heart-stopping moment of the 2020 F1 season, as you’ve never seen it before…

Stream on @netflix from 0801 UTC on Friday, March 19 ▶️#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/riiYEbuc7b

— Formula 1 (@F1) March 18, 2021