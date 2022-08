¡Ojo aquí, Tata! Aficionado aconseja cambio a Gabi Milito y ayuda al triunfo de Argentinos Juniors

Se dice que el pueblo siempre tiene la razón y en el futbol, el pueblo son los aficionados, que a la vez se convierten en estrategas. Miles de personas se transforman en un partido de futbol para sacar a su director técnico que llevan dentro y por fortuna, Gabriel Milito le hizo caso a uno de ellos y Argentinos Juniors se llevó el triunfo ante Unión de Santa Fe.

Argentinos ganaba 1-0 en el partido de la jornada 13, cuando Unión comenzaba a merodear el área, por lo que un aficionado exigió a Milito un cambio, específicamente un volante para ayudar a mantener el control en medio campo y a diferencia de otros técnicos que no le hacen caso a los aficionados (coff, coff ‘Tata’ Martino), el exjugador del Barcelona volteó a la tribuna y “habilitó” al aficionado como su auxiliar.

Getty Images

La conversación entre milito y el aficionado

-¡Mete un cambio!

-¿A quién?

-Un volante

-Sí, ¿pero a quién?

-Un volante

-¿A quién, a quién?

-¡Un volante!

-Te voy a poner al volante

Desde la tribuna aportan y Milito escucha ?@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

Milito explicó la escena en conferencia de prensa

A los 70 minutos, Milito ingresó al dichoso volante, que resultó ser Alan Rodríguez, un jugador de 27 años de edad. El cambio ayudó al equipo de Milito a sentenciar el triunfo con 2-0 a los 83 minutos y en conferencia de prensa dio detalles de tan particular momento.

“Estamos en democracia. Libertad total. Me reclamaba que pusiera a un volante. Yo le dije que perfecto, coincido, ¿a quién? Así todos nos sentimos protagonistas y participamos en la construcción del juego. Siguió insistiendo en el volante, pero no me decía a quién”, dijo el exdefensa.

Explicó que los seguidores reclaman cambios, pero esta situación no es tan sencilla como parece. “Esta decisión requiere de pensarla unos minutos, y la gente la quiere ya. Yo le dije, ‘para, te voy a poner al volante'”, mencionó.