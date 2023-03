El fin de semana ha sido sumamente complicado para la BBC y sus contenidos deportivos, especialmente en sus programas dedicados al futbol, después de que el exfutbolista, Gary Lineker, fuera separado de la televisora, en la cual ha ganado una importante reputación como presentador del programa ‘Match of the Day’, en el cual se muestran los resúmenes de los partidos disputados en la Premier League, así como en las copas.

En el programa, Gary Lineker también ofrece análisis junto a periodistas y reporteros deportivos, sin embargo, durante este fin de semana simplemente se mostraron resúmenes en video, y en sólo 20 minutos; no hubo análisis, explicaciones ni nada, y es que decenas de trabajadores de la BBC renunciaron a sus labores como una forma de apoyo Lineker.

La BBC ha sido sumamente criticada por su postura de suspender al presentador y exfutbolista inglés, y aquí te explicamos todo el caso, que comenzó con un mensaje en twitter, donde Gary Lineker es sumamente activo.

¿Qué pasó entre Gary Lineker y la BBC?

Gary Lineker se retiró como futbolista en 1994 y poco tiempo después fue ‘reclutado’ por la BBC como parte de su equipo deportivo y desde 1999 es el conductor de ‘Match of the Day’. Cuenta con la reputación de ser el presentador mejor pagado de la BBC, de modo que varias generaciones han crecido en Inglaterra con sus comentarios. Es toda una institución, pues.

Sin embargo, el martes 7 de marzo publicó una serie mensajes en su cuenta de twitter con críticas al gobierno británico por el endurecimiento de sus políticas contra inmigrantes, que básicamente consiste en detener a las personas inmigrantes que llegan al territorio en pequeñas embarcaciones en búsqueda de asilo. Tras las detenciones son deportados y se le prohibe la entrada a Reino Unido para futuras ocasiones.

Esta situación provocó que Lineker comparara a Inglaterra con la Alemania Nazi: “Recibimos muchos menos refugiados que otros países europeos importantes. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30, ¿y estoy fuera de lugar?”, compartió.

BBC cortó a Gary Lineker por sus comentarios contra el gobierno

El viernes 10 de marzo, la BBC anunció la salida de Gary Lineker de ‘Match of the Day’, bajo el argumento de las políticas internas de la cadena, que estipular que “debería mantenerse alejado de tomar partido en cuestiones de partidos políticos o controversias políticas”.

Tim Davie, director general de la BBC, rechazó las teorías que señalan que la cadena actuó de esta manera contra Gary Lineker como presión del líder del Partido Conservador, en cambio la cadena ha manifestado los siguiente: “La BBC ha decidido que dejará de presentar ‘Match of the Day’ hasta que tengamos una posición clara y acordada sobre su uso de las redes sociales”.

Llueven críticas y renuncias a la BBC por cortar a Gary Lineker

La postura de la BBC ha generado una lluvia de críticas de todos lados. Usuarios han hecho referencia a que si bien la política de la canden es clara, Gary Lineker no es un presentador o periodista de noticias, por lo cual se dice que la BBC atenta con la libertad de expresión del presentador deportivo.

“Si lo entiendo bien, es un mensaje, una opinión sobre los derechos humanos y eso debería poder decirse”, dijo Jurgen Klopp, técnico del Liverpool y también un crítico constante fuera del futbol o de los deportes.

Usuarios han pedido la salida de los dirigentes de la BBC por mostrar una parcialidad política y supresión a la libertad de expresión. Varios periodistas y reporteros de la BBC han dejado vacíos sus lugares de trabajo de diferentes espacios, principalmente en el área deportiva, con la finalidad de manifestar apoyo al presentador, de modo que esto ha sido una bola más grande y pesada de lo que BBC esperaba con la determinación sobre el futuro de Lineker.

Football Focus y Final Score, programas enfocados al análisis de partidos de futbol, tanto varonil como femenil, salieron del aire el sábado 11 de marzo por la noche, por la ausencia de su personal.

¿Qué pasará entre Gary Lineker y la BBC?

Ante toda la ola de presión, críticas y postura de decenas de empleados, Tim Davie, director de la BBC, ofreció disculpas por las interrupciones en la programación de la cadena y dio a entender que Lineker volverá al programa para el próximo fin de semana, cuando se disputan los Cuartos de Final de la FA Cup, de acuerdo con Four Four Two.

“Ha sido un día difícil. Estamos trabajando muy duro para resolver la situación. El éxito para mí es que Gary vuelva al aire. Me gustaría ver a Gary Lineker volver al aire en la BBC. Con eso, tenemos que escuchar”.

El primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak, ya se manifestó al respecto y manifestó su deseo por ver de nueva cuenta a Lineker. “Espero que la situación actual entre Gary Lineker y la BBC se resuelva de manera oportuna”, dijo y de pasó aclaró. “Pero es un asunto de ellos, no del gobierno”.

Todo esto, recordemos, se da por un mensaje en twitter, de modo que queda manifiesto el poder de las redes sociales y lo mucho que puede incomodar un mensaje en twitter, y ahora sólo queda esperar una negociación que determine bien bien lo que puede compartir Lineker en sus redes y lo que no, aunque el exfutbolista es un hueso duro de roer en esos temas.