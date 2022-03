“El evento es seguro”: El argumento de la Fórmula 1 para seguir con el Gran Premio de Arabia

El Gran Premio de Arabia Saudita se llevará a cabo a pesar del ataque con misiles cerca del circuito de Jeddah. Luego de varias horas de reuniones y de que incluso se anunciara que el evento seguía en pie, George Russell anunció que los pilotos aceptaron correr a pesar de su negativa inicial.

La incertidumbre comenzó al final de la Práctica 1, cuando se apreció una intensa nube de humo. Max Verstappen dio aviso a la gente de Red Bull porque pensó que su monoplaza se estaba quemando. Sin embargo, poco después supimos que se trataba del ataque a aproximadamente 10 kilómetros del circuito de Jeddah.

Una vez que terminaron las primera reuniones, se dijo que los equipos estaban dispuestos a seguir adelante. Toto Wolff habló con Sky Sports y además de revelar que la decisión fue unánime, dejó declaraciones bastante contradictorias. “Este es probablemente el lugar más seguro en el que se puede estar en Arabia Saudita. Por eso estamos corriendo“, dijo el director de Mercedes.

Por su parte, Christian Horner de Red Bull aseguró que la decisión entorno al Gran Premio se tomó con mayor peso entre la FIA y las autoridades de Arabia. Lo que siguió fue una larga reunión de pilotos, sin Stefano Domenicali ni los directores de escudería. La conversación se alargó y posteriormente regresaron los directivos a la sala.

No obstante, todo terminó en el punto inicial. Si bien no se anunció durante las primeras horas en Arabia, sí se hizo 5 horas antes de volver a la pista. La última práctica, la clasificación y la carrera se llevarán a cabo conforme lo planeado; aun así, se habló de que los pilotos estuvieron unidos para negarse a correr.

Luego de horas de incertidumbre y cierta certeza a través de los reporteros, Fórmula 1 confirmó que se correrá el Gran Premio de Arabia en un comunicado. Este explica que hubo múltiples conversaciones y que todo sigue en pie gracias a las garantías de seguridad.

“La Fórmula 1 y la FIA confirman que siguiendo las discusiones con todos los equipos y pilotos, el Gran Premio de Arabia Saudita continuará conforme lo planeado. Después del incidente que tuvo lugar en Jeddah el viernes, hubo una extensa discusión; las autoridades gubernamentales y las agencias de seguridad dieron todos los detalles de que el evento es seguro. Se acordó con todos los involucrados mantener diálogo claro y abierto durante el evento y en el futuro“, indica el texto.

Pero otra prueba de que el ataque en Jeddah fue fuerte, es que incluso durante la Práctica 3 se apreció la nube de humo cerca del circuito.

Qualifying day in Jeddah and the Aramco oil facility fire is still burning away, as smoke drifts over the city and away from the track. pic.twitter.com/87J6hWXICo

— Jon Noble (@NobleF1) March 26, 2022