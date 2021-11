Reembolsos y reapertura: Grada 2-A de Zona Naranja abrirá al 80% para sábado y domingo en el Gran Premio de México

Cientos de aficionados no pudieron entrar al primer día de actividades del Gran Premio de México a pesar de que contaban con boleto en mano, debido a que la grada 2-A de la zona naranja no estaba en condiciones, de modo que los seguidores con boleto de las secciones 101 a la 110, no pudieron ver las actividades de las primeras prácticas libres.

A través de un comunicado, los organizadores del Gran Premio informaron que la grada no abriría para el primer día, lo cual provocó que un grupo diera portazo e ingresó a la fuerza.

¿Por qué no se habilitó esta zona?

El motivo por el cual esta zona quedó deshabilitada en el primer día de actividades fue que dichas gradas no contaban con “las medidas de calidad necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes”

“De corazón una disculpa a todos. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y cariño en este evento y a veces las cosas no salen como lo planeamos. Estamos trabajando para solucionar esta situación. Gracias por su comprensión y nuevamente una disculpa”, compartió en redes sociales Rodrigo Sánchez, director de marketing del Gran Premio de México.

¿Podrá entrar a la grada 2-A el sábado y domingo?

Después de finalizar la actividad del primer día del Gran Premio se informó que se logró habilitar el 80% de la grada 2-A de la zona naranja, por lo cual los aficionados de las secciones 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110, podrán acceder a sus respectivos lugares para el sábado y domingo.

Para los aficionados que cuentan con boletos para las secciones 101 y 102, no podrán acceder al menos el sábado 6 de noviembre, ya que esa parte de la tribuna no está en condiciones. Será el mismo sábado después de la sesión de calificación cuando se informe si estas secciones serán habilitadas para el domingo.

“Seguimos trabajando con la intención de tener la grada en condiciones para recibir a todos los aficionados el domingo 7 de noviembre y se les informará mañana (sábado 6 de noviembre) a las 18:00 horas si esto será posible. En caso de que esto suceda y en compensación por los inconvenientes ocasionados, todas las personas de estas secciones podrán asistir gratuitamente al evento el domingo 7 de noviembre presentando su boleto”.

Reembolsos para todos los afectados de la Grada 2-A

Todos los aficionados que no pudieron acceder a la grada 2-A el viernes 5 de noviembre, serán reembolsados con 500 pesos en efectivo, que es el costo aproximado por la actividad del viernes, además de 500 pesos en tarjeta cashless, con la cual se puede consumir alimentos y bebidas al interior del recinto.

Para los aficionados de las gradas 101 y 102 se realizará un reembolso total del boleto, que es de mil 500 pesos y en caso de que las secciones se logren habilitar para el domingo, podrán ingresar gratis presentando el boleto. Ojo, independientemente de que se habiliten las secciones 101 y 102 para el domingo, el reembolso es total.

¿Cómo puedo pedir el reembolso si tengo boleto en sección 101 y 102?

El reembolso para estas secciones se realizará a partir del martes 9 de noviembre “a través del canal de compra por el cual se adquirieron los boletos cumpliendo con las políticas del sistema Ticketmaster”.