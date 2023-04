La Fórmula 1 es muy emocionante en la pista, pero hay momentos en los que parece una novela buenísima. Haas vive la suya a su manera porque meses después de la salida de Mick Schumacher, personajes como Guenther Steiner están contando los millones que perdieron con sus accidentes.

El piloto alemán no solo se despidió de Haas, sino que también salió de la academia de Ferrari. Ahora es piloto de reserva de Mercedes, aunque Steiner no olvida la que por ahora es su última temporada en la categoría y sobre todo, los estragos de la misma.

Mick Schumacher no entregó los resultados que Haas esperaba con un auto más o menos competitivo. Kevin Magnussen destacó y hubo varios detalles que no le gustaron a Guenther Steiner. Estos quedaron más que claros incluso en ‘Drive To Survive’ porque lo criticó con frases hasta hirientes.

Mick Schumacher en la clasificación del GP de Arabia en 2022 / Getty Images

Los millones que le costó Mick Schumacher a Haas, según Guenther Steiner

Guenther Steiner ya había aclarado que no actúa para salir en la serie de Netflix. Sin embargo, lo reafirma en su libro ‘Surviving To Drive’ e insiste en que tampoco se arrepiente por lo que dijo sobre Mick Schumacher. Además, revela cantidades sobre las pérdidas del equipo con sus choques.

RacingNews365 retoma que los daños en el auto de Schumacher costaron aproximadamente 2 millones de dólares por cada choque, según reveló el mismo Steiner. Solo el del Gran Premio de Japón significó un gasto de 700 mil dólares para recuperar el monoplaza.

“Ocurrió en la puta vuelta de entrada, en la primera que regresaba, sí estaba muy mojado pero todos devolvieron el coche a boxes. ¿A cuántas personas podríamos emplear con 700 mil dólares? ¿Y ahora en dónde encuentro ese dinero?“, agrega Guenther Steiner, explicando los motivos por los que Haas no renovó al piloto.

Guenther Steiner y Mich Schumacher en el box de Haas / Getty Images

A este hay que sumarle lo sucedido en las carreras de Arabia Saudita y Mónaco. El primero sucedió prácticamente en el arranque de la temporada, durante la clasificación en el circuito de Jeddah. Los daños fueron tan fuertes, que el alemán no pudo participar en la carrera del domingo.

Más adelante en Mónaco, los problemas comenzaron en la Práctica 2 con un ligero choque y un neumático prácticamente desinflado. Pero eso no fue todo porque la carrera se retrasó por lluvia y luego hubo un accidente con virtual safety car que molestó a Guenther Steiner y compañía porque significó otro abandono.

Los daños en el auto de Mick Schumacher tras el GP de Mónaco / Getty Images