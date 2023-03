Max Verstappen quedó muy molesto después del Gran Premio de Arabia, en el cual Checo Pérez ganó su quinta carrera en Fórmula 1. El neerlandés hizo una espectacular remontada, pues de largar en el cajón 15, finalizó segundo, sin embargo, quería el triunfo y tal vez esperaba que el equipo diera la orden a Checo de dejar pasar. “No estoy aquí (en Red Bull) para ser segundo”, reclamó Verstappen después de la carrera.

Durante las últimas 10 vueltas de la carrera, a Checo se le pidió que bajara el ritmo y comenzó una lucha de comunicación, pues el mexicano preguntó si Verstappen también bajaría el ritmo y previo a las últimas cinco vueltas, cuando la distancia con el neerlandés era de 4.4 segundos, Pérez preguntó si ya podía ir con el auto a fondo y la respuesta fue positiva.

Max Verstappen terminó molesto en Arabia / Getty Images

La regla de los 5 segundos que impuso Red Bull a Checo y Verstappen

Fue entonces cuando la distancia creció a más de 5 segundos, e incluso se extendió a 6 segundos, lo cual terminó con las esperanzas de un triunfo por parte de Max Verstappen de acuerdo con las leyes establecidas al interior de Red Bull, según Helmut Marko, quien explicó que a cinco vueltas del final o cuando haya una distancia de 5 segundos o más, no se hay chance de intercambiar posiciones.

“Les dijimos que cinco vueltas antes del final o estar cinco segundos por detrás, ‘ya no puedes alcanzar al otro’. O si lo alcanzas, no puedes adelantar”, indicó el asesor de Red Bull. “Ambos pilotos se apegaron al plan y estuvo relativamente bien”, dijo el directivo, quien no aclaró si esta regla se aplicará en todas las carreras.

Helmut Marko impuso reglas en Red Bull / Getty Images

Verstappen se adueñó del punto extra cuando Checo se quedó sin respuesta

Pese a ello, Verstappen se quedó con el punto extra por registrar la vuelta más rápida, pese a que a Checo le habían dicho que la vuelta rápida sería de él, pero en la última, Verstappen llevó su monoplaza a fondo y se quedó con el punto, el cual lo tiene como líder de la temporada.

“Típico de Max que en el último giro ir por la vuelta rápida de carrera, y es algo en lo que no lo puedes detener… Ambos se preguntaban constantemente quién tenía la vuelta más rápida y Max esperó hasta la última vuelta para que Pérez no pudiera contrarrestar. Significó el liderato del mundial para él y estamos muy satisfechos con la carrera”, dijo Helmut Marko.

Y para quien no crea, durante esta temporada Helmut Marko tiene palabras de elogio para Checo, tras años siendo crítico y hasta polémico con el tapatío, quien superó a Verstappen por 5.3 segundos en Arabia.

Checo Pérez y su festejo en Arabia / Getty Images

“Estuvo genial, y desde que está con nosotros ha mejorado cada año. Su mejoría se puede ver por la posición casi igualada en la que está por el campeonato”, mencionó.

La próxima parada en la Fórmula 1 es Australia, otro circuito callejero, aunque con muchos más espacios respecto a Arabia, así que nos esperar otra batalla interna en Red Bull el 1 de abril.