¿Por qué se busca que el Allianz Arena se ilumine con la bandera LGBT+ durante la Eurocopa en los partidos de Alemania?

El cierre de la Fase de Grupos de la Eurocopa promete partidos emocionantes, pero también apoyo a causas justas e importantes: el gobierno de Múnich junto a la Selección de Alemania, busca la autorización de la UEFA para iluminar el Allianz Arena con la bandera arcoíris como muestra de solidaridad a la comunidad LGBT+.

Esto va más allá de que estamos en el Mes del Orgullo, pues su rival del miércoles 23 será Hungría, nación que sufre la homofobia a través de algunas legislaciones. Por ello, el alcalde Dieter Reiter se puso en contacto con el organismo europeo para gestionar su gesto.

“Apoyamos la diversidad, la tolerancia y la igualdad genuina en el deporte y en la sociedad. Con motivo del partido entre Alemania y Hungría, el consejo desea enviar un mensaje visible de solidaridad. Esta ley representa un nuevo punto más bajo en la privación de derechos; la última de una serie de medidas a lo largo de los años que constituyen una restricción sistemática del estado de derecho y las libertades básicas en Hungría“, explicó Reiter.

Sin embargo, las últimas horas envolvieron en polémica a la UEFA y, curiosamente, a la Selección de Alemania a través de su capitán Manuel Neuer. Diferentes medios de comunicación informaron que el organismo planeó sancionar al portero por utilizar un gafete de capitán con la bandera de la comunidad y el descontento alcanzó al mundo entero. Casi a la par, se habló de la petición para iluminar el Allianz Arena.

En las redes sociales hubo argumentos de todo tipo para defender a Neuer: desde la organización de la próxima Copa del Mundo en Qatar, un país donde domina la homofobia y la explotación, hasta las sanciones de la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol por los gritos ya prohibidos en las tribunas.

Si bien es cierto que en los últimos días se habló de una nueva ley, los húngaros han aprobado varias durante los últimos meses y años. Uno de los golpes más duros se dio en diciembre de 2020, con la prohibición de la adopción a parejas que no estén casadas.

Aunque para muchos esto no afecta a la comunidad LGBT+, sí es una restricción importante: Hungría tampoco permite el matrimonio entre dos personas de mismo sexo. La constitución que lo prohíbe se promulgó en 2012.

Ahora, durante la tercera semana de julio de 2021, el parlamento de Hungría aprobó una ley que supuestamente castiga la pedofilia, pero en realidad afecta a los homosexuales o transexuales. Con 157 votos a favor y una amplia mayoría, esta prohíbe el diálogo o emisión de contenido audiovisual sobre temática LGBT+.

Las escuelas son una parte importante de la nueva ley, ya que las prohibiciones incluyen la educación escolar. Ahí no se podrá “promover la homosexualidad” y tampoco hablar de temas como el cambio de género; por si fuera poco, las televisoras no podrán emitir contenido que toque estos temas para los menores de 18 años.

Las decisiones no fueron tomadas de buena manera por un gran sector de la población húngara y comenzaron las protestas frente al Parlamento. Todo esto impulsó a los alemanes a tomar medidas de solidaridad, como lo que se busca en el Allianz Arena o el gesto que Neuer tuvo en los partidos contra Francia y Portugal en la Euro 2020.

Las muestras de solidaridad con Hungría no solo llegan por parte de organismos y federaciones con gestos como el del Allianz Arena. Manuel Neuer ha impuesto su postura en la cancha y otras futbolistas hacen lo propio en redes sociales.

La danesa Pernille Harder reaccionó a la aprobación de la última legislación con un mensaje para la UEFA. A través de su cuenta de Twitter, la atacante pidió que se reconsidere la actividad en Budapest, tomando en cuenta los ideales del gobierno.

My thoughts are with the people of Hungary but especially the various LGBT communities in the country. The football world has another opportunity to step up. I hope that @UEFA will take this seriously and reconsider moving more Euros games to Budapest. Equal game? 🏳️‍🌈

— Pernille Harder (@PernilleMHarder) June 20, 2021