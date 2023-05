La temporada de NBA está por llegar a su fin, algo que nos tiene muy tristes, pero tenemos la oportunidad de vivir unos playoffs de locura y unas finales, que serán de alarido.

Todavía no conocemos a los dos equipos que se pelearán el campeonato de la NBA, porque los playoffs van en las semifinales de conferencia, pero la liga ya anda promocionando las finales.

NBA estrenó el video con el que ya andan promocionando la serie de 7 partidos (si es que se dan, porque pueden ser mínimo 4) por el trofeo Larry O’Brien.

Trofeo Larry O’Brien, se lo lleva el ganador de las finales de NBA – Foto: Getty Images

Y es que, la NBA nos está acostumbrando a tener videos de este tipo, que son unas joyazas, porque para la temporada 75 de la liga, armaron una increíble grabación con muchas leyendas.

Nada más para comenzar, Michael B. Jordan fue el narrador y aparecieron jugadores como Magic Johnson, LeBron James y un homenaje a Kobe Bryant… simplemente espectacular.

John Malkovich, Suga de BTS, Jimmy Kimmel, Peyton Manning y más en el promo de las finales de NBA

La campaña se llama “We are in the finals (nosotros estamos en las finales)”, fue que la NBA comenzó la promoción de los partidos de campeonato y se agarraron de varias súper estrellas.

Mostrar el viaje y las emociones de todos los fanáticos de la NBA por las finales, sin importar desde dónde estén viendo los partidos, esa es la idea de la campaña.

NBA Finals, se decide al campeón – Foto: Getty Images

Y aquí es donde nos ponemos de pipa y guante, porque las celebridades comienzan a hacer su aparición en el promocional: Suga de BTS y embajador de NBA, Tony Hawk, Jimmy Kimmel, Peyton y Eli Manning; y el comercial lo cierran dos leyendas del basquetbol, Larry Bird y Magic Johnson.

Suga de BTS junto a Luka Doncic, estrella de NBA – Foto: Getty Images

Y, por si fuera poco, la canción de Adele ‘Hometown glory’ acompaña la narración de este comercial, que explica que millones de fans y los jugadores sabrán la diferencia entre ser campeón y el dolor.

La narración de John Malkovich, el mítico actor, dice lo siguiente: “Todos estamos en las finales, diez en el piso y millones en el borde. La mitad de nosotros estamos a punto de aprender la diferencia entre el champán y sólo dolor. Pero, justo cuando crees que has sentido todas las emociones posibles, te das cuenta de que solo fue un juego y que se necesitan cuatro victorias para convertirte en campeón“, epicidad pura.