¿Qué pasó con Tony Hawk y por qué se habla de un posible retiro del skate?

53 años tiene el mejor skater en la historia de la humanidad y desde hace varias décadas que nos sorprende con nuevos retos, nuevos trucos y más. Desafortunadamente, en su intento de seguir sorprendiendo, Tony Hawk tiene ante sí una situación que lo podría alejar del skate para siempre.

La carrera de Tony Hawk es una de esas qué hay para enmarcar, pues pocos han conseguido tantas cosas como lo hizo él y seguramente se quedará con las ganas de competir en unos Juegos Olímpicos, ahora que el skate es un deporte en la justa.

Cuando se habla de skate, se tiene que hablar de Tony Hawk. Es la figura más representativa del deporte y el máximo exponente del mismo. Muchos lo conocieron por la cultura del skate, otros por los videojuegos (que eran buenísimos) y algunas generaciones más recientes por sus aportaciones y ser la figura mediática que es.

Peeeeeeeero, este 2022 podríamos ver el fin d de la carrera de Tony Hawk definitivamente. Este lunes 7 de marzo sufrió una fractura que lo mandó inmediatamente al hospital, cosa que ya no es nueva para él, porque le ha sucedido varias veces en su trayectoria, pero ésta parece ser la definitiva.

El legendario skater se fracturó el fémur y en una publicación en sus redes sociales este martes 8 de marzo, mencionó que hará todo lo posible para volver al skate, aunque la fractura que sufrió es bastante grave y corre el riesgo de no volver a subirse a una tabla de nuevo.

Una lesión antes de lanzar un documental sobre la carrera de Tony Hawk

“Ayer fue un día horrible. Me rompí el codo hace 20 años y logré recuperarme por completo; esta recuperación de una fractura de fémur será mucho más difícil debido a su gravedad (y mi edad). Pero estoy preparado para el desafío“, fue el mensaje que publicó Tony Hawk.

“Es una extraña ironía que esto sucediera en la víspera de que HBO lanzara un tráiler de ‘Until the wheels fall off’, el documental de Sam Jones sobre mi vida y mi carrera. He dicho muchas veces que no dejaré de patinar hasta que esté físicamente incapacitado. Una pierna nota, probablemente será la mayor prueba de ese credo“, agregó.

Sin duda alguna, esta fractura de fémur podría hacer que Tony Hawk se retire del skate y es que incluso en su recuperación corre el riesgo de no quedar al 100% para volver a practicar skate para el deleite de los fanáticos y de su amor por el deporte.