Lo que necesitas saber: El juego entre Independiente vs Platense que estaba planeado para el domingo 24 de agosto, fue suspendido.

El Independiente ya puso a trabajar a su departamento legal con ‘carácter de urgencia’. Quieren que levanten la suspensión del Estadio Libertadores de América que impuso la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. El club dice que sus aficionados ‘tienen derecho a alentar’ al equipo en su casa.

Tal parece que a los directivos del club se les olvidó que apenas el jueves 21 de agosto hubo un trágico y vergonzoso enfrentamiento entre pseudoaficionados del Independiente contra los de la U de Chile que dejó varios lesionados.

Y justamente en situaciones que sí son de ‘carácter urgente’. Ya se identificaron a los argentinos que agredieron a varios seguidores del club chileno, serán acusados de intento de homicidio.

Violencia de niveles escandalosos. Otra vez en Conmebol // Foto: Captura de pantalla

Independiente quiere que levanten la suspensión de su estadio

El juego entre Independiente vs Platense que estaba planeado para el domingo 24 de agosto, fue suspendido de forma indefinida tras la clausura preventiva del Estadio Libertadores de América. Una medida que tomaron las autoridades tras los linchamientos registrados durante el partido entre el ‘Rojo’ y la U de Chile.

Sin embargo, los directivos quieren que el partido se juegue tal como estaba planeado, en su estadio. Para defender (según ellos), el derecho de sus aficionados de alentar.

Aunque la pregunta es ¿De verdad les preocupa el ‘derecho de alentar’ o las pérdidas económicas que dicha suspensión les traería? ¿Dónde queda su responsabilidad?

“Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”. Se lee en el comunicado del club.

Violencia en el Independiente vs U. de Chile // Foto: Captura de pantalla

Argentinos acusados de intento de homicidio

Y en temas que son más importantes que un partido suspendido. Gabriel Boric, presidente de Chile, confirmó que ya fueron identificados a varios de los argentinos que participaron en el ataque contra un pequeño grupo de seguidores de la U de Chile.

No solo fueron identificados, también serán acusados por intento de homicidio. Recordemos que después del enfrentamiento, las autoridades reportaron la detención de 111 personas, de las cuales solo UNA era argentina.

Seguramente es un mensaje que han escuchado/leído mucho en los últimos días, pero no está de más repetirlo. La violencia no tiene espacio en el deporte.