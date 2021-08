¡Fan número uno! Las imágenes de la mamá de Isaac Alarcón apoyándolo en la pretemporada de la NFL

Isaac Alarcón lo vuelve a intentar. El mexicano agota todas sus posibilidades para integrar el roster final de 53 jugadores que iniciarán la temporada con los Dallas Cowboys en la NFL durante los partidos de pretemporada.

El mexicano vive pro primera vez una pretemporada pese a que vive su segundo año, pues hay que recordar que en el año pasado no hubo pretemporada como tal, de modo que ahora juega todas sus cartas sobre la cancha y con el apoyo de su familia, en especial de su mamá, Myrthala García.

No hay nadie más fan que mamá 🥰

Su madre fue captada en las tribunas durante el juego entre los Cowboys y los Texans, impulsado a Alarcón, quien busca uno de los cuatro probables puestos de suplentes entre los lineros ofensivos, lo cual deja claro que no hay mayor fan en la vida que mamá.

Esto es parte de la serie de HBO, llamada Hard Knocks, que comparte escenas en la intimidad de los Cowboys y el mexicano fue parte de los protagónica del episodio transmitido después de la tercera semana de pretemporada.

¿Cómo la ha ido a Isaac Alarcón en pretemporada?

En dicho partido, Alarcón lució la bandera mexicana en su casco, sin embargo, no recibió buenas críticas después del tercer partido. “Realmente nos gustó lo que hizo contra Pittsburgh, no estuvo mal, pero pensábamos que iba progresar (contra Texans) y no vimos esto”, mencionó Joe Philbin, el coach de la línea ofensiva, de acuerdo con Dallas Morning.

En los dos primeros partidos, contra los Steelers y Arizona, el mexicano entregó buenos números, pues durante su estancia en la cancha, en la segunda mitad, no permitió ni un indicio de captura.

Cabe recordar que durante la temporada pasada, Dallas sufrió con su línea ofensiva entre bajas de juego y constantes lesiones, por lo que es una de las zonas a reforzar y ajustar durante la pretemporada, tanto para definir a la línea titular, como la suplente, de modo que Alarcón se jugará la última carta el domingo 29 de agosto contra los Jaguars.

Días después se darán a conocer el nombre de los 53 jugadores que arrancarán la temporada regular, así que crucemos los dedos para tener a un mexicano en la NFL esta temporada. 🤞