Lo que necesitas saber: Italia fue a su último Mundial en Brasil 2024

“La maldición continúa”, indicó L’Equipe uno de los diarios deportivos más importante de Europa, después de que Italia quedara fuera del Mundial por tercera edición consecutiva, mientras que Gennaro Gattuso, técnico de la Azurra, ofreció disculpas a la afición de su país tras el fracaso que se cristalizó en una dramática tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina, que le arrebató el boleto a la Copa del Mundo.

Italia tuvo el boleto al Mundial durante 79 minutos, hasta que llegó el empate bosnio, el cual llevó la definición a penales. La Azzurra, para ese entonces, ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Alessandro Bastoni.

Gattuso ofrece disculpas entre lágrimas

Al finalizar el partido y tras abrazar a cada uno de sus jugadores, Gattuso ofreció disculpas en su primera entrevista. “Ofrezco disculpas porque no pude llevar a Italia al Mundial. Me llevará tiempo superar este duro golpe”, dijo el Campeón del Mundo en Alemania 2006, quien dejó su fututo en el aire, aunque la lógica indica que quedará fuera del representativo. “No es importante hablar de eso ahora, pero duele”.

Italia ganaba con comodidad en Bosnia, pero la expulsión de Bastoni condicionó el juego en el segundo tiempo, aún así hubo ocasiones de gol para Italia en el tiempo regular.

“Tuvimos tres ocasiones para marcar. Es una pena, así es el futbol. Estoy orgulloso de mis chicos. Duele porque este Mundial era importante para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia y para nuestro movimiento. Es un golpe duro para todos. Hacía años que no veíamos a una selección con tanto corazón. Pudimos haber marcado un segundo gol, pero ahora no importa”.

Genaro Gattuso DT de Italia / @90ordnasselA

Prensa internacional reacciona a la pesadilla italiana

La prensa italiana también lamentó esta tercera eliminación y calificó esto como un fracaso. “Otra derrota histórica: Bosnia nos eliminó en la tanda de penales; tercer Mundial consecutivo sin la Selección Italiana”, indicó la Gazzetta del Sport.

Gazzetta dello Sport

“Otro fracaso. Los penales condenan a la Azzurri”, indicó Corriere del Sport, que complementó su nota con una frase que enmarca perfecto esta condena italiana. “Como la peor pesadilla. Estuvimos tentados de regresar al Mundial, solo para ver cómo se nos escapaba en los penaltis. Principalmente por la expulsión de Bastoni en el descanso”.

Corriere dello Sport

L’Equipe, periodico francés, fue poético en su portada con una simple frase: “Ciao Italia”, y la imagen de Francesco Pio Esposito desplomado en el césped y, al igual que Corrire del Sport, señaló a Bastoni como el principal culpable, tras su expulsión.

“Completamente desconcertada tras la expulsión de Alessandro Bastoni, Italia perdió ante Bosnia y Herzegovina el martes en la tanda de penaltis (1-1, 1-4 en penaltis). Los italianos, que ya se han perdido los dos últimos Mundiales, volverán a estar ausentes de la competición”.

Portada de L’Equipe

Marca, el periodo deportivo más importante de España, también hizo eco en su portada con una leyenda dura: “Tercer fracaso Mundial”, y la imagen de Donnarumma tras el ultimo penal de Bosnia.