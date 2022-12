Pocos jugadores que han vestido la camiseta de la Selección Mexicana tienen la autoridad moral y deportiva para hacer una crítica a las nuevas generaciones. México fue un fracaso en Qatar 2022 y Jared Borgetti no dudó en señalar algunas de las cosas que están muy mal.

El histórico delantero de la Selección Mexicana, quien además marcó uno de los mejores goles de México en la historia de los mundiales, no dudó en señalar que el máximo responsable del fracaso en el Mundial es Gerardo Martino.

Para Jared Borgetti, México traicionó su esencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Especialmente notó (como todos los mexicanos) que eso quedó más evidenciado en el partido contra Argentina.

“El balance no es positivo. Va más allá de los resultados de la selección en esta Copa del Mundo, va enfocado en lo que y cómo se hizo. El aficionado mexicano no está contento con las formas cómo se encaró, podría decirse que traicionamos nuestras formas, dejamos de hacer lo que sentimos, lo que nos hace fuertes ”.

Jared explicó desde Qatar que a diferencia de partidos anteriores donde el rival podía dominarte, en el caso del planteamiento del ‘Tata’ Martino, México entregó el juego a los argentinos, haciendo que la victoria frente a Arabia Saudita no sirviera de nada.

“No recuerdo a una selección que saliera a defenderse siempre, que deje que el otro equipo proponga. Encontrarás partidos donde el rival te dominará y te someterá, tomará control, pero eso es diferente a que le entregues esa posibilidad, que tú cuando no tengas el balón no sepas que hacer. Eso es diferente”.