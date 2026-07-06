La última vez que paul McCartney interpretó "I Want To Hold Your Hand" fue en compañía de The Beatles... en el ya muy lejano 1964.

Lo que necesitas saber: Habrá que esperar a ver si Taylor Swift comparte el video de su boda... ya que, como fue un evento en el que se pidió a los asistentes no usar celulares, pues no hay grabación de Paul McCartney contando "I Want To Hold Your Hand"

Lo que todo fan de The Beatles ha soñado y pedido en silencio, lo consiguió Taylor Swift: que Paul McCartney nuevamente tocara una de las canciones más icónicas del cuarteto de Liverpool. A eso se le llama poder de convencimiento… y tener de parte del exBeatle un fuerte aprecio y amistad.

Paul McCartney, Fonda Theater / Foto: Facebook/PaulMcCartney (MJ Kim)

La última vez que The Beatles tocaron “I Want to Hold Your Hand” fue en Nueva York

El fin de semana, Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron nupcias. Un evento que resultó de lo más secreto… una lastima, ya que, aparte de que diiiiiiicen que fue un tremendo pachangón que millones de swifties hubieran querido ver (aunque sea de lejitos), hubo un detalle histórico para los beatlemanos.

De acuerdo con los reportes de diversos medios internacionales, Paul McCartney interpretó “I Want To Hold Your Hand” durante la boda de Tay Tay y Travis Kelce… una canción que no se echaba en público desde hace más de 60 años. Sesenta y dos años, para ser más específicos: en 1964 fue la última vez que la cantó.

Según indica The Guardian, McCartney cantó el éxito Beatle durante la recepción de la mencionada boda, la cual se llevó a cabo en un extremadamente resguardado Madison Square Garden, en Nueva York… misma ciudad en la que, por última vez, “I Want To Hold Your Hand”.

Además de McCartney, en la boda de Taylor Swift cantó Stevie Nicks

The Beatles cantaron ese temazo como parte de una presentación realizada en septiembre de 1964. Luego de eso, jamás había vuelto a escucharse en voz de ningún exmiembro del asombroso cuarteto… hasta el pasado viernes 3 de julio, cuando McCartney la cantó especialmente para la boda de Taylor Swift.

Según una fuente anónima, luego que un juez declaró “marido y mujer” a Taylor Swift y Travis Kelce, la madre de la cantante invitó a todos los invitados al salón de recepciones… ahí fue donde Macca se lució con el éxito Beatle.

Además de Paul McCartney, en la boda de Taylor Swift cantó la exvocalista de Fleetwood Mac, Stevie Nicks… algo que ya se sabía que iba a ocurrir, pero lo del exBeatle resultó una completa sorpresa.

“¿Y cuánto le habrá pagado?”, preguntan algunos fans… sin embargo, parece que el detalle de Paul McCartney con Taylor Swift fue “de cuates”. Y más que eso: el exBeatle ha declarado su admiración hacia la cantante, al grado de acceder a compartir cuadro con ella para la portada de Rolling Stone, además de acudir a un concierto del Eras Tour, en 2024.