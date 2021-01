Todavía no sabemos cuál es el problema, pero Estados Unidos ya tiene solución: Jimmy Patronis, jefe financiero del gobierno de Florida, envió una carta al Comité Olímpico Internacional (COI) para proponer a su estado como nueva sede de los Juegos Olímpicos en caso de que Tokio no logre organizar el evento este año.

Los últimos días han sido bastante confusos, ya que circularon rumores sobre la cancelación de la justa en territorio nipón. Horas después el primer ministro del país aseguró que todavía no se contemplan cambios y todo sigue en pie.

Sin embargo, Patronis se adelantó a cualquier modificación y redactó un texto dirigido a Thomas Bach, presidente del COI, para que considere reasignar la sede a Florida.

El funcionario estadounidense publicó la carta en sus redes sociales y aseguró que el estado vive un gran momento, sobre todo porque faltan pocos días para que Tampa albergue el Super Bowl LV.

“Estimado presidente Bach. Le escribo para animarlo a reubicar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 a los Estados Unidos, específicamente a Florida. Agradecería la oportunidad de proponer a Florida y ayudarle a contar con los contactos corrector para lograr esto“, escribió Patronis.

El jefe financiero del estado explicó varios motivos para que se les tome en cuenta. Entre ellos, se encuentran el manejo de la pandemia y la organización de otros eventos deportivos en los últimos meses como juegos de la NFL y el concepto burbuja de la NBA.

¿Es posible que los Juegos Olímpicos lleguen a Florida?

Aunque este cambio no es del todo imposible, por ahora el COI no ha dado respuesta al gobierno de Florida. Cabe resaltar que los Juegos Olímpicos sí cambiaron de sede en alguna ocasión, cuando las condiciones no eran las ideales.

Curiosamente, Tokio fue una de las ciudades involucradas en las modificaciones de 1940. Los japoneses ganaron la votación en 1936, pero dos años más tarde renunciaron ante la difícil situación política que vivían; la sede quedó en manos de Helsinki y al final el evento se canceló debido a la Segunda Guerra Mundial.

Cabe resaltar que a pesar de los puntos que Jimmy Patronis resaltó a favor de Florida, el estado ha registrado más de 1.6 millones de casos de COVID-19 y 25 mil 445 muertes. Durante la última semana, su promedio de contagios por día es 11 mil 167.