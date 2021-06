John Cena confirma regreso a la WWE: “No he tenido mi último combate”

Ya han pasado varios meses desde que John Cena se subió a un ring de la WWE, su carrera como actor lo ha consumido junto a la promoción dentro su reciente participación en la saga de Rápidos y Furiosos, pero no falta mucho para ver al luchador de nuevo en el cuadrilátero.

Su última pelea fue en Wrestlemania 36 en contra de Bray Wyatt y como tal no fue una lucha, sino un combate de los llamados cinematográficos, en el que son segmentos pregrabados que cuentan una historia y vemos algunas partes de lucha.

Así que, en una entrevista, que inicialmente era sobre la próxima película en la que participa, se le preguntó sobre un posible regreso a la WWE y la respuesta ilusiona a la fans de la lucha libre, pero también admitió que no sabe cuándo podrá regresar.

“Sin duda, volveré a WWE, sólo que no sé cuándo. Cuando publiqué en Instagram el mes pasado el logo de WWE algunos lo tomaron como si fuese a regresar inmediatamente, y no es el caso. No he tenido mi último combate y no puedo esperar a tener el siguiente“, dijo John Cena a Jimmy Fallon en entrevista.

El regreso de John Cena podría ser con récord histórico en WWE

John Cena es una de las personas más influyentes dentro de la empresa, desde su debut en 2002 junto a Kurt Angle, su personaje tuvo altas y bajas hasta encontrar su punto más alto y por lo que fue cara de la empresa y máxima figura de WWE.

Conocido en el territorio de desarrollo de WWE como “The Prototype”, pero cambió su nombre a su llegada a la plantilla principal, pero después de su debut, poco se vio de él en la empresa de Vince McMahon. Fue hasta 2004 que regresó con un personaje de rapero, pero no fue bien recibido por la gente.

Mantuvo ese personaje y comenzó a ser apreciado por la gente gracias a rivalidades con Brock Lesnar, rudo luchador en aquel momento y Big Show, con quien tuvo una rivalidad que culminó en su reinado como campeón de los Estados Unidos en Wrestlemania XX.

Para Wrestlemania 21 llegó su momento de ponerse al frente de la empresa, ganó el campeonato máximo de WWE a JBL y comenzó un ascenso dentro de la empresa como uno de los mejores luchadores de toda la historia y sus títulos lo avalan.

Ric Flair, mantuvo por mucho tiempo el récord de más campeonatos de WWE en la historia con 16, pero ese puesto no sería ocupado solamente por ‘Nature Boy’, porque John Cena consiguió también 16 campeonatos tras vencer a AJ Styles.

Regreso a planos estelares de la WWE

John Cena aún se encuentra en promoción de la película Rápidos y Furiosos 9, es por eso que aún faltan algunas semanas para poder hablar de fechas oficiales para su regreso a la WWE. Así que, podemos hablar de algunas posibles fechas para su regreso y hasta sus rivales.

En las últimas semanas, Roman Reigns, campeón universal de SmackDown, tuvo unas palabras para John Cena y The Rock, sobre mantener su carrera en el cine y no volver porque ahora él, es el que domina el mundo de la WWE.

Roman Reigns warns The Rock and John Cena to stay away from WWE pic.twitter.com/est3TNLnCB — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) June 17, 2021

Podemos pensar que una rivalidad contra Roman Reigns sería una de las opciones para regresar y la fecha, podría ser SummerSlam, ya que sabemos que WWE prepara un evento magno para el mes de agosto y en el que la gente ya asistiría a las arenas, así que, por aquí podría ser la idea de John Cena.