Nacido a Perú pero representando a México, José Martínez avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo de Ajedrez 2025, llevando a México a los mejores 8 del mundo ¡Qué grande!

Representante de México en torneo de ajedrez // Facebook: Instituto Mexicano de Ajedrez

José Martínez avanza a cuartos de final de la Copa del Mundo de Ajedrez

El mundo del ajedrez está viviendo su Copa del Mundo 2025 y el gran maestro mexicano José Eduardo Martínez Alcántara sigue representando con orgullo a nuestro país…

Tanto que este domingo, logró ser uno de los mejores 8 jugadores de esta disciplina en todo el mundo.

Gracias a su habilidad, venció a Pentala Harikrishna en un desempate, avanzando así a los cuartos de final de esta competencia internacional de ajedrez.

¿Cuál será su siguiente enfrentamiento?

Ahora, su próximo desafío es Javokhir Sindarov, de Uzbekistán, a quien enfrentará en la sexta ronda del torneo. Gane o pierda este siguiente juego, Martínez ya mostró su gran nivel y su avance es un logro histórico para nuestro país.

Este torneo es una de las principales competencias del mundo del ajedrez y les da a los tres primeros clasificados un espacio para el Torneo de Candidatos 2026, cuyo ganador disputa el título al actual campeón del mundo. ¡Vamos, José Martínez!