Lo que necesitas saber: Juan Toscano quiere volver a la NBA y su segunda opción es jugar en Europa

Juan Toscano no formará parte de la Selección Mexicana durante el torneo preolímpico en el cual los 12 Guerreros buscarán el complejo pase a París 2024, en parte porque se recupera de una operación realizada hace un par de meses.

México jugará el torneo preolímpico que se desarrollará a partir del 2 la 7 de junio y sus rivales serán Lituania y Costa de Marfil y caso de triunfos pasará a otra ronda en la cual tendría que encarar a Italia y Bahréin.

Juan Toscano no jugará con México en Preolímpico

La misión luce casi imposible, sin embargo México no contará con uno de sus máximos exponentes, no sólo por una irregular relación con el combinado mexicano, sino porque el físico no le da en este momento debido a una operación.

Juan Toscano quiere volver a la NBA

“Me acaban de operar hace dos meses, ahorita no estoy listo, y como siempre voy a decir, siempre voy a buscar la mejor manera para cuidar a mi familia y cuidar mi carrera, y a veces la selección no es la mejor opción para mi carrera, pero ojalá en el futuro pueda regresar”, indicó en la apertura de la nueva tiene de la NBA en México, en Plaza Oasis.

Toscano buscará el regreso a NBA

Toscano también descartó los rumores que lo habían colocado como una opción para reforzar al equipo de los Diablos Rojos del México en su primera temporada en la Liga Nacional de Baloncesto, y aclaró que su prioridad es volver a la NBA, pues busca volver al más alto nivel después de su paso por Capitanes en la G-League.

“No tengo nada con Diablos, sólo amistad con los dueños. Volver a la NBA es mi prioridad, voy a tratar otra vez. Mi primer plan es regresar a la NBA, hay equipos que tienen interés en mí y si no, entonces Euroleague”, mencionó.

Jáquez llegó al lugar perfecto en la NBA

Asimismo, Toscano se dijo sorprendido por la primera temporada de Jaime Jáquez con Miami Heat, a quien de plano ya coloca como el tercer mejor jugador mexicano en la NBA.

Juan Toscano

“Fue increíble, fue a uno de los mejores equipos. En Miami Heat hacen las cosas bien, no hay política y Erik Spoelstra es uno de los mejores entrenadores en la NBA y fue el lugar perfecto para él…

“Para mí, el mejor mexicano en NBA es Horacio Llamas porque él hizo historia al abrir las puertas para nosotros, yo soy el segundo y Jaime es el tercero, esta jugando mejor que todos nosotros, empezo su carrera muy bien. Conozco este negocio y el Heat lo va a guardar, se lo van a quedar”, indicó el exjugador de Warriors y Lakers.

