Todos los jugadores que estuvieron con México en el Clásico Mundial de Beisbol se ganaron el cariño de la afición en nuestro país. Pero algunos como Randy Arozarena y Julio Urías, sin duda, merecen un lugar especial.

Fueron dos de los más destacados de la novena mexicana y tienen el plus de romperla en Grandes Ligas cada que juegan. De hecho, Julio Urías consiguió su primer triunfo de la temporada 2023 de la MLB apenas en el opening day y se acordó de México al hacerlo.

Dodgers enfrentó a D-backs en el opening day de la temporada 2023 de la MLB, y una gran noticia para México fue saber que Julio Urías sería el abridor. El culichi lanzó 6 entradas en las que sólo permitió 4 hits, 2 carreras limpias y ponchó a 6 ser rivales (¡ay nomás!).

Gran salida del mexicano para encabezar la victoria de 8-2 de Los Ángeles sobre Arizona, razón por la cual la ovación que recibió en el Dodger Stadium es más que merecida. Y sí, al ser ovacionado de esa forma, no dudó en mencionar a México.

“Me siento en mi país, me siento con mi gente. Es una bendición, siempre he dicho que estén contigo cada 5, cada 6 días apoyándote, la verdad que no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo. Siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, y ahora que son las buenas siento su apoyo al máximo“, dijo Julio Urías ante medios de comunicación, según retoma ESPN.