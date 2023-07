Lo que necesitas saber: La Juventus no jugará la Conference League como castigo de la UEFA a sus malos manejos financieros y la Fiorentina ocupará su lugar. La Juventus fue acusada de modificar el valor original de sus jugadores para recibir más dinero.

La Juventus de Turín no la está pasando nada bien y es que la UEFA confirmó que no podrán jugar la Conference League de la temporada 2023-24 debido a una sanción por no respetar las reglas del fair play financiero, en resumen por andar haciendo negocios por ‘debajo del agua’. La Fiorentina se quedará con su lugar.

En la campaña del 2022, una investigación de las autoridades italianas reveló que la ‘Juve’, durante la pandemia modificaba los precios de jugadores para recibir más dinero, ventas y compras que en las que el club no pudo justificar varios millones de euros.

La Juventus viendo que no jugará Conference y que tendrá que pagar una multa, pero empezará limpia la siguiente temporada

Sin oportunidad de pelear por el ‘Scudetto’

La UEFA no pasó por alto los malos manejos financieros de la Vecchia Signora del Calcio y sancionó al club con una reducción de puntos que, los hizo caer de la segunda hasta la décima posición en aquel entonces y que le impidió aspirar a la pelea por el Scudetto y de paso su lugar en la Champions League.

Aunque la Juve logró sumar los puntos suficientes para clasificar a la Conference League tampoco podrá participar, pues la UEFA excluyó a los italianos de la competencia como castigo y además tendrán que pagar una multa de 20 millones de euros, de los cuales 10 serán solo sí existen más irregularidades en las investigaciones.

“La decisión de la Sala Primera de la UEFA CFCB supone la rescisión del Acuerdo de Transacción entre la UEFA y la Juventus del 31 de agosto de 2022 y la exclusión de la Juventus de la UEFA Conference League para la temporada de fútbol 2023/2024. Como resultado de la decisión, la Juventus (i) deberá pagar una contribución financiera de 10 millones de euros” Comunicado oficial de la Juventus

Aumento a los precios de los jugadores

Dos ejemplos claros de los malos manejos de la directiva ‘Bianconeri’ fueron la compra de Arthur Melo por 76 millones de euros y la venta de Miralem Pjanic por 60, ambas transacciones fueron por encima del valor real de cada jugador, pues según Transfermarkt los valores reales eran de 56 por Melo y 45 por Pjanic.

“Hemos decidido no apelar esta sentencia. Esta decisión está en línea con la tomada en mayo pasado en la disputa con la FIGC. Preferimos poner fin al periodo de incertidumbre y asegurar a nuestros grupos de interés internos y externos plena visibilidad y certeza sobre la participación del club en futuras competiciones internacionales“ Gianluca Ferrero presidente de la Juventus

No todo es malo para la Juventus, pues se sabe que el equipo negoció con la UEFA quedar fuera de la Conference League y recibir cada una de sus sanciones de una vez, para poder iniciar la siguiente temporada libre de cualquier castigo y entonces sí pelear por estar en Champions League. De la misma forma el club acordó con la Fiscalía de Italia pagar una multa y así evitar irse a juicio, por lo que, pagarán con multas y castigos su ‘desliz’ financiero.

