"Dije adiós por mensaje": FMF despidió por teléfono a Karla Maya de la Selección Mexicana Sub 15

La FMF tiene muuuchas cuentas pendientes con la Selección Mexicana femenil y parece que cada día se agregan más. Tres de sus cuatro categorías no tienen directoras técnicas, pues hace poco se dieron las salidas de Mónica Vergara, Maribel Domínguez y Karla Maya.

Esta última estratega comandaba a la Sub 15, pero fue cesada al mismo tiempo que Vergara. En el comunicado de la FMF no se dieron a conocer motivos, solo el final de otro proceso; sin embargo, la misma Karla Maya reveló lo que sucedió, como que ningún directivo (incluido Yon De Luisa) le dio la cara.

Mexsport

Sin motivos o un análisis al rendimiento de su categoría, Maya se enteró de su despido en una llamada telefónica. No pudo decir adiós a las jugadoras que dirigió, ni a la gente que trabajó con ella.

“Yo asumía que me iban a evaluar por estos dos años de trabajo; por los números y resultados que habíamos conseguido, lo cual no sucedió. No había nadie con quien me pudiera acercar y tratar este tema. Sólo me dijeron que era una decisión tomada, que ya no formaba parte de la nueva estructura y, al poco tiempo, se anunció mi despido.

“No tuve la oportunidad de verlas físicamente. Dije adiós a la gente del CAR, mis auxiliares y otros que trabajaron conmigo, pero solo por mensaje“, declaró Karla Maya en entrevista para La Jornada.

@karla_maya9

¿Qué sigue para Karla Maya y la Selección Mexicana?

Karla Maya no ocultó el enojo que representó la manera en que salió de la Selección Mexicana. No obstante, las dudas son cada vez más en el entorno de los directivos. Yon De Luisa prometió nombrar a un director o directora de selecciones nacionales femeniles… y eso, la promesa no se cumple mientras los días pasan.

“Tuve que buscar mi tranquilidad y quedarme con el trabajo que habíamos hecho. Las formas no fueron las mejores, pero no las decido yo, sino quienes están más arriba. Fueron días muy duros personalmente. El no entender cuál había sido la razón, el que no existiera un diálogo, eso me revolvió mucho el corazón y la cabeza“, agregó Maya.

@karla_maya9