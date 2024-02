Copa Oro Femenil: ¿Por qué México no llevó a Katty Martínez y a Licha Cervantes?

Lo que necesitas saber: Pedro López, DT de México Femenil, justificó su convocatoria para la Copa Oro W por el modelo de juego que pretende implementar en el torneo

La Selección Femenil de México no pudo pasar del empate 0-0 contra Argentina en el partido inaugural de la Copa Oro Femenil. De inmediato las críticas se volcaron a la pregunta obligada: ¡¿Por qué no llevaron a Katty Martínez o a Licha Cervantes?!

Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana que disputa la Copa Oro W, dio sus razones antes de empezar el torneo. Vamos a retomarlas por acá y analizar un poco lo que dice, ¿va?

¿Por qué México no llevó a Katty Martínez o a Licha Cervantes a la Copa Oro Femenil?

Desde que se presentó la lista oficial de México para la Copa Oro W, la mayoría de la afición al futbol femenil se hizo la misma pregunta. Katty Martínez y Licha Cervantes son las grandes ausentes del combinado Tricolor, por lo que todo mundo quería saber las razones.

Y no podemos dejar de mencionar a Kenti Robles, jugadora del Real Madrid y referente de la Selección Mexicana; o a Maricarmen Reyes, campeona de goleo del Apertura 2023. Otras dos ausencias importantes.

En conferencia de prensa retomada por Futbol Total, Pedro López explicó que (afortunadamente y gracias a la Liga MX Femenil) en estos momentos hay muchas jugadoras elegibles para portar la camiseta de la Selección Mexicana. El tema está en su modelo de juego y qué jugadoras (a su consideración) se adaptarían mejor a éste.

“Fue una decisión bien difícil, hemos tenido dos microciclos con 26 jugadoras y el mayor dolor es que una de esas jugadoras no pueda disfrutar la Copa Oro. La decisión al final está tomada por lo que hemos analizado de los rivales, lo que planteamos sobre cómo ganarle a los rivales y qué piezas pensamos que nos van a acercar al éxito en esas situaciones“, explicó el DT de México.

Vemos los rivales, vemos las situaciones que queremos generar y vemos también la adaptación de las jugadoras a este modelo de juego”. Pedro López

Las delanteras que sí llevó México a la Copa Oro Femenil

Recordemos que la lista de convocadas se limita a 23 jugadoras y, teniendo en el grupo a Estados Unidos, también era importante llevar bien reforzada la defensa y la media cancha. Por ello el número de delanteras se limitó a seis y había que repartir entre las que juegan por el centro o las que saben generar por los costados.

Ellas son las seis delanteras que México llevó a la Copa Oro Femenil:

Kiana Palacios

Diana Ordoñez

Jasmine Casarez

Charlyn Corral

Jackie Ovalle

Mayra Pelayo (en lugar de Scarlett Camberos, que fue baja por lesión)

En pocas palabras, según su explicación, Pedro López buscó armar una lista donde no tuviera puras delanteras de las mismas condiciones. Licha o Katty juegan como puntas, muy similar a Kiana Palacios o a Charlyn Corral. ¿Te imaginas haber dejado fuera a Charlyn? Las críticas hubieran sido igual o peores, sobre todo considerando que fue la máxima goleadora a nivel mundial del 2023.

Lo mismo pasa con otras delanteras: Dejar fuera a Camberos, imposible; dejar fuera a Ovalle, ¡imposible! Sacrificar a alguien de media cancha como Stephany Mayor, ni pensarlo. La pregunta es, ¿neta no pudo dejar fuera a Diana Ordoñez para llevar a Katty? ¿Licha Cervantes no te ofrecería más garantías que Jasmine Casarez?

Katty Martínez y Licha Cervantes vs las jugadoras convocadas

Ojo, no decimos que sean malas jugadoras. Jasmine es la máxima goleadora de Juárez Femenil y tiene mucho sacrificio en tres cuartos de cancha. Diana Ordoñez juega en el Houston Dash de la NWSL, así que conoce muy bien el estilo de juego de Estados Unidos y compite a un alto nivel de forma recurrente.

Pero si nos vamos a números, la cosa cambia y mucho:

Katty Martínez tiene 11 goles en el presente torneo Clausura 2024 y sumó 23 en todo el 2023 ; Diana Ordoñez marcó 3 anotaciones en la NWSL el año pasado.

; Diana Ordoñez marcó 3 anotaciones en la NWSL el año pasado. Katty vive un gran momento y está enrachada con promedio de un gol cada 47 minutos en la Liga MX Femenil ; Diana Ordoñez no está en actividad porque la NWSL arranca en marzo

; Diana Ordoñez no está en actividad porque la NWSL arranca en marzo Licha Cervantes tiene 10 goles en el Clausura 2024 y anotó 31 en todo el 2023 , siendo la segunda mejor goleadora del mundo; Jasmine Casarez tiene 6 anotaciones en el mismo torneo

, siendo la segunda mejor goleadora del mundo; Jasmine Casarez tiene 6 anotaciones en el mismo torneo Licha lleva 3 goles con México en todo el proceso de Pedro López y Diana Ordoñez lleva 4 anotaciones. Pero Ordoñez ha jugado 10 partidos (contando la Copa Oro) y Licha Cervantes solamente ha estado en 5 encuentros.

¿Muchos goles en Liga MX Femenil no garantizan goles en Selección?

La crítica por no llamar a Katty Martínez o a Licha Cervantes para disputar la Copa Oro W se debe a que hablamos de las dos goleadoras históricas de la Liga MX Femenil. Jornada a jornada se rebasan una a la otra como máxima anotadora en la historia de la competencia.

Al respecto, Pedro López se justificó diciendo que sí, hacen muchos goles, pero enfrentar a Mazatlán o Necaxa, no es lo mismo que pararse frente a Argentina o Estados Unidos en la Copa Oro.

“Licha, Maricarmen, Katty o Desireé, hay muchas delanteras que aquí en la Liga de México meten muchos goles, pero hay que ver realmente el contexto de esos goles. Si es el mismo que me va a plasmar Argentina o el mismo que va a plasmar Estados Unidos (…) Es una receta de muchos ingredientes y sus variantes, porque si ves a Charlyn es muy diferente a Kiana y muy diferente a Diana. No estoy buscando un solo perfil, estoy buscando alternativas que me puedan dar soluciones”.

Ok, comprando el argumento de que no todas las jugadoras se adaptan al mismo modelo de juego… ¿De cualquier modo no hubiera sido mejor llevar a Maricarmen Reyes, campeona del goleo con Tigres Femenil y quien suplió a Ordoñez cuando se lesionó en septiembre del 2023?

Ahora bien, es claro que Diana Ordoñez ha sido parte del proceso de Pedro López. La llamó para Juegos Centroamericanos, Panamericanos y eliminatorias de la Copa Oro Femenil. Katty Martínez no ha tenido un solo llamado con él en el banquillo. ¿Cómo pedirle que cambie su esquema de la noche a la mañana, no?

Pero de nuevo, bajo ese argumento, ¿por qué no llevar mejor a Myra Delgadillo? También fue recurrente en su proceso, también con goles en diferentes partidos y tiene mayor regularidad en estos momentos gracias a sus minutos con Rayadas en la Liga MX Femenil.

En fin, esas son las razones que pone Pedro López y algunos números que ponen en duda la solidez de las mismas. Ya nos topamos con pared contra Argentina, falta ver cómo nos va contra República Dominicana y contra Estados Unidos. Sólo el tiempo y los resultados le darán la razón… o no.

