Kyler Murray en modo Santa: Le dio a su línea ofensiva regalos de 5 mil dólares

Ser Santa no es nada sencillo, además, tampoco no es nada barato y Kyler Murray lo aprendió en estos días previos a la Navidad. Pues se puso guapo con algunos de sus compañeros y les hizo un regalito un cuanto lujoso que aprovecharán al máximo en su tiempo libre.

El QB de los Cardinals sabe que es uno de los líderes del equipo en Arizona, por el pasan la mayor parte de las aspiraciones de llegar a postemporada, a un Super Bowl o ser campeón, pero no puede solo y eso se sabe a la perfección.

Ni el mismísimo Tom Brady ha ganado un Super Bowl él solito, así que, Kyler Murray decidió tratar bien a los únicos jugadores que se encargan de protegerlo partido a partido y es la línea ofensiva de los Cardinals, a ellos les hizo el regalito.

Puedes llevarte bien con receptores, corredores y ala cerradas, pero incluso ellos no son tan importantes para un QB en el emparrillado. La línea ofensiva se encarga de que el QB, en este caso, Kyler Murray, no reciba tantos golpes que pueden afectar su temporada.

Es por eso que el QB de los Cardinals les hizo un regalito, para agradecerles los partidos que lo han cuidado en esta temporada 2021 y para fortalecer la relación con ellos, de cara a los partidos más importantes de la temporada, que son los playoffs.

De acuerdo con TMZ, los miembros de la línea ofensiva de los Cardinals recibieron regalos por parte del QB que valen casi cinco mil dólares y es para que los aprovechen en los pocos días de vacaciones que tendrán o cuando termine la temporada.

Kyler Murray se asoció con True Spec Golf para que este lunes 21 de diciembre, hacerles a todos y cada uno de los linieros una bolsa de golf personalizada con sus apellidos y por si le faltara algo, los palos de golf también fueron personalizados. Detallazo.

“Fue un privilegio recibir a Kyler Murray y sus compañeros de equipo en True Spec Golf. Al igual que nuestros clientes habituales, algunos de los muchachos llegaron con años de experiencia y otros eran nuevos en el juego“, dijo el presidente de True Spec Golf, Ryan Richardson a TMZ

#AZCardinals QB @K1 buys entire o-line custom golf bags and sets of custom-fit clubs for Christmas! 🎁

And the guy can roll it too 👌 pic.twitter.com/lte1thCaMo

— True Spec Golf (@TrueSpecGolf) December 21, 2021