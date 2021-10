Los Brooklyn Nets tendrán problemas para integrar a su Big Three a lo largo de la temporada regulara de la NBA, pues al menos en los partidos que se disputen en territorio de nueva York, Kyrie Irving no podrá jugar, ya que se niega a recibir la vacuna contra COVID.

El exjugador de los Boston Celtics se encuentra apartado del resto del plantel debido a una normativa en Nueva York que rige desde el mes de agosto y que dicta que sólo las personas con al menos una de las dos dosis de la vacuna, podrá estar en instalaciones de entretenimiento bajo techo, y eso incluye no sólo a aficionados, sino a jugadores.

En la NBA se juegan partidos en arenas, que son instalaciones con techo cerrado, por lo que Kyrie Irving no puede ni entrenar con el resto de los jugadores de los Nets, por lo que tampoco puede jugar en partidos de pretemporada ni de temporada regular.

El mandato de la ciudad de Nueva York, impuesto por el alcalde Bill de Blasio, respecto a las vacunas, impediría a Irving jugar todos los partidos como local, así como aquellas visitas a los Knicks, el otro equipo dentro de Nueva York.

Pérdidas millonarias para Kyrie Irving

El hecho de que Irving sólo pueda jugar fuera de Nueva York, si es que los dirigentes de los Nets se lo permiten, representa una pérdida económica sumamente importante.

De acuerdo con ESPN, Irving perdería cerca de 17 millones de dólares en la actual temporada, al perderse más de la mitad de la temporada regular, de modo que serán escasas las oportunidades de verlo al lado de James Harden y Kevin Durant.

¿Por qué no quiere vacunarse contra COVID?

Kyrie Irving explicó que su decisión no es una forma de protestar contra el mandato de la ciudad de Nueva York, ni contra la NBA, simple y sencillamente él ha decidido no vacunarse.

“Para estar en un equipo, tengo que estar vacunado. Elegí no estar vacunado, y esa fue mi elección, y les pediría a todos que respeten esa elección… Este es el único cuerpo que tengo ¿Y me dicen qué hacer con mi cuerpo?”, cuestionó en una transmisión desde su cuenta en Instagram.

“Esto no es una cuestión política, no se trata de la NBA, no se trata de cualquier organización. Se trata de mi vida y de lo que elijo hacer”, agregó, al tiempo que le restó importancia a las pérdidas económicas.