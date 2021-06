¡Goleada y clasificación! Las anotaciones de Italia y el resto de la jornada de la Eurocopa

Una nueva jornada en la Eurocopa 2020 comenzó, la segunda serie de partidos se ponía en marcha para los grupos A y B, pocos goles, pero muchas emociones nos dejaron los 3 encuentros que se dieron este miércoles 16 de junio.

En el grupo A, Italia dio un paso adelante en su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa. Con 6 puntos, después de 2 victorias se coloca como único líder de grupo, seguido de Gales, quien se ubica con 4 puntos tras la victoria ante Turquía. Suiza suma 1 punto y aún tiene aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Turquía con 5 goles en contra, tiene el camino muy difícil, por no decir imposible.

Rusia se quiso quitar el mal inicio que tuvo ante Bélgica y vio en Finlandia a una posible víctima, pero poco hubo de eso. Finlandia comenzó con todo y hasta consiguió la ventaja, que el VAR negaría, pero nunca dejó de buscar el resultado, hasta que la combinación de Dzyuba y Miranchuk generó la anotación para los 3 puntos rusos.

Finlandia vs Rusia

Antes de que comenzara el partido y durante el calentamiento, Finlandia tuvo un gesto hacia Christian Eriksen, quien sufrió un lamentable episodio en contra de ellos, así que no se olvidaron del jugador danés.

Rusia saltó al campo con la firme intención de llevarse los 3 puntos en esta Euro, desde un inicio buscó ponerse al frente, pero muy rápido en el partido sufriría un revés por parte de los finlandeses. Pohjanpalo, con el sello de la casa, un remate de cabeza, volvía a sorprender al mundo para adelantar a Finlandia, pero poco duró el gusto y el VAR anunciaba que había fuera de lugar.

Otro golpe sufrió Rusia antes de la media hora de juego, pues Mario Fernandes, su lateral por derecha salía del partido por una dura caída. El defensor tuvo que ser llevado en camilla y con collarín, pero después de los primeros exámenes, la Federación rusa confirmó que no existe daño vertebral en el jugador.

No todo sería malo para Rusia en este partido de la Euro, encontraría un premio al final de la primera mitad. Después de una pared con Artem Dzyuba, que dejó a Miranchuk frente a 2 defensores, eludió a uno de ellos y sacó el disparo en el área grande que se fue al fondo de la red.

Para la segunda parte, Finlandia con la necesidad de igualar el marcador, se volcó al ataque, pero no tuvo mucho éxito, Rusia ante los huecos que dejaban los finlandeses, trató de acrecentar el marcador, pero tampoco encontró el camino. 1-0 para Rusia y 3 puntos que ponen muy apretado el grupo de cara a los octavos de final de la Eurocopa.

Turquía vs Gales

Uno de los duelos que definiría los puestos restantes del grupo A, Turquía no tuvo un buen inicio, no tuvo ni un tiro a gol, así que encontraba en Gales un equipo para sacudirse la derrota ante Italia y sumar sus primeros puntos, pero Gales no se dejaría tan fácil, pues complicó las intenciones de los turcos.

Yilmaz lo intentó de todas las maneras pero olvidó la puntería que sí tuvo con el Lille y el portero Danny Ward lució estoico en cada oportunidad que tuvo para evitar un gol de Turquía. Ramsey fue el más insistente de Gales, tuvo algunas oportunidades claras de gol que no pudo aprovechar o que Cakir no permitió, hasta el minuto 42.

Un pase espléndido de Gareth Bale, que rompió la línea defensiva y un movimiento excelso de Ramsey para quedar sólo frente al portero y marcar el primer tanto (tiemblen famosos porque la Maldición Ramsey ronda el mundo).

Para el segundo tiempo Turquía, tenía el doble de necesidad de hacerse presente en el marcado, pero sucumbió ante la presión y en defensa no estuvieron finos. Un penal sobre Gareth Bale no auguraba nada bueno para ellos, pero tuvieron unos momentos para soñar porque el cobró de Bale fue lamentable.

En los últimos minutos del encuentro y con Turquía ya echado totalmente al frente, tuvo que sufrir varios contragolpes que Gales no pudo aprovechar. En una jugada de sorpresa, Gareth después de un tiro de esquina se fue toda la línea de meta para sólo ceder el balón a Connor Roberts para el 2-0.

Italia vs Suiza

El estadio olímpico de Roma vio una actuación de Italia que hace soñar a toda la afición en conseguir una Eurocopa, pues el rendimiento que tuvo la selección del país de la bota ha sido simplemente fabuloso en los primeros 80 minutos que han disputado.

La solidez defensiva que dio Chiellini, a pesar de salir pronto del partido por lesión, sigue siendo una de las mejores en todo sentido. Además, Donnarumma que luce imbatible y así ha estado desde noviembre con Italia, no parece que permitirá gol en un futuro cercano.

Aunque Suiza presentó sus armas, fueron insuficientes ante una Italia imponente. Después de un despeje en medio campo (a lo Totti) que parecía no tener mucho sentido, pero iba con toda la intención para que Berardi aprovechara la banda derecha y así lo hizo hasta el fondo, centró y Locatelli sólo en el área, empujó el balón.

Doblete para Locatelli y cerró una victoria para Italia, la banda derecha siempre peligrosa si se trata de la ofensiva italiana, Berardi se combinó con Barella para que éste cediera el balón en la media luna a Locatelli, quien no tuvo presión de ningún rival.

Con la opción de tirar, lo hizo y el disparo fue por abajo a la izquierda del portero. Yann Sommer ni se movió, pero si vio pasar el balón hacia la red sin poder hacer nada. Anotación, par de goles del mediocampista y 6 puntos que ponen de líder del grupo A de la Eurocopa.

Nadie conoce mejor el estadio olímpico que Ciro Immobile, lleva ya varios goles festejados en este recinto y contra Suiza no sería de otra manera. A pase de Toloi, Ciro de media distancia empalmó el balón hacia la derecha de Sommer, que poco pudo hacer.