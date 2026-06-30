Lo que necesitas saber: Algunos rumores colocan a LeBron James al lado de Steph Curry en los Warriors

LeBron James ha dejado de ser jugador de los Lakers. Tanto el equipo como el propio jugador anunciaron de manera oficial la separación después de ocho años, en los cuales ‘The King’ colaboró en el título del 2020.

Esto no sinifica que LeBron James se retire. Su carrera en la NBA continuará con otro equipo y algunos rumores apuntan a que podría llegar a la bahía y jugar al lado de Steph Curry, en los Warriors.

LeBron James con los Lakers / FB

LeBron James se va de los Lakers

En redes sociales, los Lakers compartieron un publicación para despedirse de la leyenda, quien llegó a Los Agelenes en 2018.

“LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por los ocho años que pasó con los Lakers, incluidos el título al que nos llevó en 2020 bajo unas circunstancias durísimas y los incontables récords que rompió vestido de púrpura y oro. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la duela. Siempre formará parte de la familia Lakers”.

LeBron James deja a los Lakers

LeBron James también tuvo palabras de despedida. Se dijo agradecido por haber portado los colores de los Lakers: “Ha sido uno honor”, compartió y aseguró que durante ocho años intentó continuar con “el legado y grandeza de quienes vinieron antes que yo”.

“Espero haber hecho sentir orgullosos a unos cuantos durante mi paso”, indicó en sus redes sociales.

¿Dónde jugará LeBron James?

Por ahora no hay nada claro, sin embargo, gracias a su condición de agente libre, se dice que se cuenta que podría cerrar su carrera al lado de Steph Curry en los Golden State Warriors. LeBron y Steph ya jugaron bajo el mando de Steve Kerr en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganaron la medalla de oro.