Nada es eterno, todo llega a su final y así como en algún momento nos tendremos que despedir de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como en su momento nos despedimos de Jorge Campos, Rafa Márquez y hasta de Chabelo, llegará el momento de despedirnos del mejor jugador de nuestra época en la NBA, LeBron James, quien a su 39 años dio pistas sobre su retiro.

LeBron James llegará al cuarto piso en diciembre del 2024 y aunque está en una forma física envidiable e imponente, las lesiones van haciendo de las suyas y a la vez vemos que sus reacciones son lentas, por lo cual los jugadores jovencitos ya le anticipan y le roban el balón, como Jaime Jáquez.

La noche que LeBron James no pudo detener a ??Jaquez.



El final de LeBron James está cerca

Si nos fijamos en otras grandes leyendas y la edad a la que se retiraron, el fin de la carrera de LeBron James está muy muy muy cerca. Kobe Bryant se retiró a los 38 años, mientras que Saquille O’Neal lo hizo a los 39. Michael Jordan se retiró definitivamente a los 40 y Magic Johnson a los 41. “No sé cuántas temporadas me quedan, pero sé que no son muchas”, aceptó LeBron previo al All-Star Game del 2024.

Pese a que no tiene claro cuántos años le quedan como jugador profesional, LeBron James ya piensa en el momento de decirle adiós a la NBA: una gira por todo Estados Unidos o simplemente al final de una temporada. “No sé si me encantaría (la gira por todo el país), parece bonito, pero por otro lado nunca he sido muy bueno en recibir cumplidos. Es algo raro para mí”, dijo.

¿LeBron James se retirará con los Lakers?

LeBron tiene contrato con los Lakers por un año más, de modo que lo veremos en 2025, el cual podría marcar el final de su carrera, a reserva de una nueva renovación o un acuerdo con algún otro equipo, aunque The King no descarta el retiro como jugador de la franquicia de Los Ángeles.

“Soy un Laker, estoy muy feliz y he estado muy feliz siendo un Laker en los últimos seis años, espero que siga de esta manera. No tengo la respuesta sobre cuánto durará y con qué camiseta (se retira). Espero que sea con los Lakers. Es una gran franquicia y ha tenido a muchos grandes. No sé cómo terminará, pero está llegando el final, está llegando sin duda”, mencionó.

LeBron James había dicho en 2023 que seguiría jugando en la NBA hasta que tuviera facultades físicas. “La verdadera pregunta para mi es ‘¿Puedo jugar sin faltarle el respeto a este juego?’. El día que no pueda darlo todo en la pista es el día que estaré acabado”. Por lo pronto, tendremos LeBron James para un ratito más.

