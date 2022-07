Corría el año de 2013 y los Steelers tenían en su cuerpo de corredores a uno de los jugadores más talentosos de su época. Le’Veon Bell comenzaba una exitosa trayectoria en Pittsburgh.

Los Steelers gozaron de Le’Veon Bell y todo su talento durante algunas temporadas y mientras estuvo sano, porque desafortunadamente, las lesiones también le llegaron.

Foto: Getty Images

Tres temporada con más de mil yardas terrestres y 35 anotaciones por acarreo en sus cinco años con Steelers. De 2013 a 2017, Le’Veon Bell se encargó de ser uno de los mejores corredores de la NFL.

Su estatus como uno de los mejores corredores, lo llevó a negociar un nuevo contrato con los Steelers, pero desafortunadamente no llegó a un acuerdo y se perdió la temporada 2018 por este tema… en el mejor momento de su carrera.

Esta negociación que no le permitió jugar la temporada 2018 fue algo que afectó enormemente su carrera y que después de ese momento, no sería el mismo como jugador.

Foto: Getty Images

Su carrera después de dejar a los Steelers

Cuando Le’Veon Bell pudo volver a jugar en la NFL, los Jets se lo llevaron y ambos pensaban que serían imparables en los emparrillados. Desafortunadamente para el equipo y para el jugador, no les fue bien en conjunto.

Arrancó como titular en 15 partidos con los Jets, pero sólo tuvo 789 yardas en 245 acarreos de balón. Peor cifra de Le’Veon Bell mientras estuvo sano en sus temporadas.

Foto: Getty Images

Duró un año en los Jets y para 2020 fue a Kansas City, pero tampoco logró consolidarse y tras nueve juegos, regresó a los Jets. En 2021, tampoco tuvo mucha suerte.

Ravens de Baltimore le dieron la oportunidad de quitarse toda la mala suerte que había tenido, pero no pudo tener buenos números. 83 yardas en 31 acarreos y después de cinco juegos se fue.

Tampa Bay trató de recuperarlo, pero sólo estuvo en tres juegos con ellos. 18 yardas en 8 intentos fueron sus últimos números dentro de la NFL, porque Le’Veon Bell decidió no jugar en 2022 para centrarse en su nueva carrera.

Foto: Getty Images

Le’Veon Bell y su carrera en el boxeo

Tiene 30 años y bien podría ser un corredor de algún equipo de NFL, pero ningún equipo se ha interesado en él, así que, mejor decidió enfocarse en el boxeo.

“El boxeo es algo que, ya sabes, siempre dicen que es algo con lo que no puedes jugar. El año pasado, casi me quedé fuera todo el año para tratar de concentrarme en el boxeo porque sabía que era a eso a lo que quería hacer la transición“, dijo Le’Veon Bell a NFL.

“Este año, sé que no voy a jugar este año porque quiero concentrarme en el boxeo. Entonces, esta transición para mí ha sido como, supongo, otra oportunidad para mí. Estoy listo para mostrar lo que soy. Esto no es solo algo aislado. Esto es, supongo, como mi introducción para mostrar lo que haré y cómo me comportaré. Solo una introducción“, agregó el corredor.

Foto: Getty Images

Su próxima pelea contra una leyenda de la NFL

Le’Veon Bell tendrá una pelea de exhibición el próximo 30 de julio en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y su rival será un excorredor de la NFL, para hacer que el morbo crezca.

Adrian Peterson será su rival en una pelea de boxeo, no es broma, los excorredores de la NFL se subirán al cuadrilátero para ser el evento co-estelar de la cartelera de Austin McBroom vs. AnEsonGib.

Foto: Especial