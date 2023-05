Celebridades, playa, solecito, motores rugiendo y la Fórmula 1, todo eso se vivirá en el Gran Premio de Miami en el primer fin de semana de mayo en el 2023, pero también, algunas cuantas protestas, como la de Lewis Hamilton.

Horarios del GP de Miami – Foto: Sopitas.com

No todo es color de rosa en el Gran Premio de Miami, porque hay unas cuantas polémicas en torno a ciertas leyes con las que el piloto británico no concuerda del todo.

Y no sólo no concuerda, sino que criticó abiertamente al gobierno de Florida por estas leyes, porque no comparte muchas de las normas que implementaron.

Previo a la clasificación del GP de Miami, Lewis Hamilton tuvo unas pequeñas entrevistas y aprovechó para criticar las medidas anti-LGBTQ+, que se aprobaron en Florida.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes – Foto: Getty Images

Lewis Hamilton es un piloto que le gusta mostrarse en pro de las luchas sociales. Ya lo hizo hace unos años con el ‘Black Lives Matter’ y tiene el gusto de apoyar a la comunidad LGBTQ+… un luchador social.

Las leyes de Florida que Lewis Hamilton criticó

Ron DeSantis, es el gobernador republicano en Florida y recientemente se encontró en el ojo del huracán por unas cuantas leyes aprobadas sobre la comunidad LGBTQ+.

Básicamente, el gobernador firmó la ley de derechos de los padres en la educación, que en algunos sectores del país es conocida como el “proyecto ‘don’t say gay’ (no digas gay)”.

¿Qué dice esta ley? Prácticamente prohíbe a los maestros de escuelas públicas del estado, enseñar a sus alumnos sobre orientación sexual o identidad de género.

Protestas en Florida por leyes anti-LGBTQ+ – Foto: Getty Images

Las palabras del piloto de Mercedes a la Fórmula 1 y en contra de la ley de Florida

“No es nada bueno. Apoyo a aquellos dentro de la comunidad aquí. Espero que sigan manteniéndose firmes y empujando hacia atrás. Voy a tener el arcoíris en mi casco. No es diferente a cuando estábamos en Arabia Saudita“, dijo Lewis Hamilton a los medios.

“Escuché y leí sobre algunas de las decisiones que se han tomado en el gobierno aquí y no estoy de acuerdo con ellas y no las apoyo. Realmente sigo apoyando a la comunidad LGBTQ+ y llevo una bandera del arcoíris en mi casco este fin de semana y realmente quiero seguir apoyando a la comunidad aquí y hacerles saber que estoy con ellos y espero que continúen“, agregó.

Lewis Hamilton en el GP de Miami – Foto: Getty Images