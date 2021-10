Lewis Hamilton explota contra Mercedes por la estrategia en el GP de Turquía: “No sé qué pensaron”

¡Agárrense! Lewis Hamilton se fue muy molesto con todo Mercedes del Gran Premio de Turquía, pues a pesar de haber remontado 6 posiciones no alcanzó a meterse al podio. Esto le quitó el liderato en la clasificación de pilotos y por un momento lo aleja de un nuevo título.

Desde la carrera pudimos notar la diferencia de opiniones entre el piloto y el resto del equipo. Cuando el británico fue llamado a boxes, se negó a entrar y pidió una vuelta más para pensar si hacer el cambio en los neumáticos o terminar las 58 vueltas con los mismos.

Al final, la decisión de Mercedes fue cambiar las llantas del monoplaza de Lewis Hamilton y esto les costó el podio. Valtteri Bottas pudo mantenerse en la primera posición , pero Red Bull se llevó la mejor parte con el 2-3 de Max Verstappen y Checo Pérez. Esto desató la molestia del vigente campeón, que aseguró buscará respuestas de forma interna.

“En cuanto a la estrategia, no sé qué pensó el equipo, pero tengo que hablar con ellos sobre por qué me llamaron a boxes. Pero así ha sido, si mi idea era correcta o no, ya no cambia mucho, nos reuniremos y hablaré con el equipo, porque creo que hemos perdido algunos puntos.

“Intentaremos reaccionar ya a partir de la próxima carrera. Obviamente hoy no diría que estoy satisfecho con el resultado, pero estoy contento de haber terminado la carrera“, dijo a Sky Sports y luego mantuvo su versión ante la F1.

View this post on Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Las complicaciones que sufrió Lewis Hamilton en Turquía

Independientemente de las decisiones que tomó Mercedes con Lewis Hamilton, los obstáculos se presentaron en forma de un piloto de Red Bull: Checo Pérez. La pelea por el cuarto lugar se puso color de hormiga cuando el británico rebasó al mexicano y a su vez, este defendió su posición con éxito.

“La remontada fue muy difícil, la pista no terminaba de secarse y eso no me lo esperaba. Creo que fue difícil para todos. En la primera fase de la carrera parecía tener un ritmo muy fuerte, pero luego no terminó tan bien. Fue muy difícil manejar la temperatura del neumático, el nivel de agarre y la degradación con unas condiciones tan complicadas“, agregó Hamilton sobre lo que ocurrió.